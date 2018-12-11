- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulması ve saldırgan politikalarına son vermesi çağrısında bulunan bir karar için Senato oylaması isteyeceğini belirtti.
Washington Post gazetesinin haberinde, senatörlerin Suudi gazetecinin ölümünden dolayı Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman hakkında resmi kınama kararı çıkarmayı deneyeceği belirtildi.
Habere göre, Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker, salı günü Veliaht Prens'in Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulması, Yemen operasyonu, Katar'ın ablukası ve insan hakları aktivistlerinin hapsedilmesi gibi Basra Körfezi'nde saldırgan Suudi politikalarına son vermesi çağrısında bulunan bir karar için Senato oylaması isteyeceğini söyledi.
Haberde, kararın bağlayıcı olmamakla birlikte yine de Muhammed Bin Selman'ı Kaşıkçı'nın ölümüyle suçlamayı reddeden Başkan Donald Trump'a bir ders verme niteliği ve ABD'den güçlü bir açıklama özelliği taşıyacağı çıkarımında bulunuldu.
Cumhuriyetçilerin bugüne kadar Trump'ın Kaşıkçı cinayetine verdiği tepki ile ilgili yaşadıkları hayal kırıklıklarını ifade etmek için ortak bir çıkış bulmakta zorlandığına dikkat çekilen haberde, geçen ay sonunda 14 Cumhuriyetçi senatörün, Yemen'de Suudi öncülüğünde devam eden askeri operasyonlara ABD desteğini daha da azaltacak bir usul önergesini destekledikleri hatırlatıldı.
Haberde, bu adımların birçoğunun, Trump'ın Veliaht Prens'i, milletvekilleri konuyu kendileri halledecek konuma gelmeden önce kınaması gerektiği mesajını vermek amacıyla atıldığı değerlendirmesinde bulunuldu.
Kaşıkçı cinayetine karışan Suudi yetkililere yönelik yeni yaptırımları kabul etmeye ve Yemen'deki düşmanlıklara son verinceye kadar Krallığa silah sevkiyatının durdurulmasına yönelik farklı iki partili çabanın da çıkmaza girdiği yorumu yapılan haberde, senatörlerin bu yaptırımı gelecek yıldan önce geçirmeye yeterli zaman bulunmadığı kanaatinde olduğu ve konunun detaylı bir şekilde ele alınmasının bir kıymeti olup olmayacağını tartıştığı vurgulandı.
ABD'li bir grup senatör, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulmasını öngören tasarıyı geçen hafta Senato'ya sunmuştu.
ABD'nin önde gelen senatörlerinden Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Marco Rubio ve Todd Young ile Demokrat senatörler Dianne Feinstein, Ed Markey ve Christopher Coons tarafından sunulan tasarıda, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin suç ortağı olduğundan "yüksek derecede emin" olunduğu belirtilmişti.
Tasarıda, Suudi Prens Muhammed Bin Selman'ın cinayeti işleyen güvenlik timini kontrol ettiğine vurgu yapılırken, "Bu durum, bu iğrenç işi yürütme planının başında Veliaht Prens'in olduğunu gösterir." ifadesi kullanılmıştı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.