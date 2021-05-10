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Beyaz Saray, dün bilgisayar korsanlarının fidye yazılım saldırısına uğrayan ve ABD'nin doğudaki eyaletlerine enerji sağlayan önemli boru hatlarını devre dışı bırakmak zorunda kalan ABD'li Colonial Pipeline'ın saldırıyı atlatması için şirketle beraber çalışmalarını yürütüyor.

Fidye yazılım saldırısının şu ana kadar bir altyapı tesisinde görülen en geniş kapsamlı aksamaya yol açtığı tahmin edilirken, saldırının ardından Kongre üyeleri ülkenin kritik tesislerinin bilgisayar korsanlarından daha iyi korunması için çağrıda bulundu.

Colonial, Teksas'tan New Jersey'e uzanan 8850 kilometreden fazla uzunlukta boru hattı şebekesi işletiyor.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Biden hükümetinin en büyük önceliğinin boru hattının tamir edilmesi olduğunu belirterek Colonial'ın faaliyetlerini en kısa zamanda tekrar başlatmasını sağlayıp, daha ciddi enerji tedarik aksaklıklarının önüne geçilmesi için Washington'un çalıştığını açıkladı.

'TÜM KESİMLER GÖREV BAŞINDA'

Raimondo, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şu anda herkesin görev başına çağrıldığı bir durum var. Şirketle, eyaletle ve yerel yetkililerle beraber çalışarak şirketin mümkün olan en kısa sürede normal faaliyetlerine geri dönebilmesini ve tedarikte daha fazla aksaklık yaşanmamasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Brent petrolün varil fiyatını 69 dolara kadar çıkartan siber saldırı, ABD’de benzin vadeli kontratlarının galon başına fiyatını ise yüzde 3 artışla Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesi 2.217 dolara çıkardı.