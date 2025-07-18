ABD'den 3 dijital varlık yasasına onay

CLARITY olarak adlandırılan "Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasa Tasarısı", Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 134'e karşı 294 oyla kabul edildi.

Temsilciler Meclisi'nin 78 Demokrat üyesi, tasarının geçmesi yönünde oy kullandı.

Tasarı, dijital varlıklar için genel düzenleyici belirsizliklerin giderilmesini ve sektöre net kurallar getirilmesini içeriyor.

Sektörün ABD'de büyümesini teşvik etmeyi hedefleyen tasarı ile hem tüketicinin korunması hem de kripto şirketlerinin ABD'de faaliyet göstermesini kolaylaştırmak amaçlanıyor.

Tasarının yasalaşması için, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulmadan önce Senato'da da onaylanması gerekiyor.

TRUMP'IN GENIUS'I İMZALAMASI BEKLENİYOR

Kısaca GENIUS olarak bilinen "ABD Sabitcoinleri için Ulusal İnovasyonun Yönlendirilmesi ve Kurulması Yasa Tasarısı" da 122 "hayır"a karşı 308 "evet" oyuyla Temsilciler Meclisi'nden geçti.

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Cumhuriyetçi 12 temsilcinin karşı çıktığı tasarıya, 102 Demokrat temsilci lehte oy verdi.

Tasarı Senato'da da geçen ay hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kongre üyelerinin desteğiyle 30'a karşı 68 oyla kabul edilmişti.

Böylelikle tasarı, imzalayarak yasalaştırması için ABD Başkanı Trump'ın masasına gönderildi.