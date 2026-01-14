Habertürk
        Haberler Dünya ABD'den 75 ülke için vize kararı | Dış Haberler

        ABD'den 75 ülke için vize kararı

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 75 ülkeye uygulanan tüm vize prosedürlerini "süresiz" olarak askıya alacaklarını açıkladı. Söz konusu ülkeler arasında Rusya, Brezilya, İran ve Somali de bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 19:37 Güncelleme: 14.01.2026 - 19:37
        ABD'den 75 ülke için vize kararı
        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, aralarında Rusya, Brezilya, İran ve Somali'nin de bulunduğu 75 ülkeye uygulanan tüm vize prosedürlerini "süresiz" olarak askıya alacaklarını açıkladı.

        Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ilk olarak Fox News kanalının paylaştığı bir haberi alıntılayarak, Dışişleri Bakanlığının hazırladığı yeni vize yönergesini paylaştı.

        Leavitt, açıklamasında, "ABD, Rusya, İran ve Somali dahil 75 ülkeye tüm vize prosedürlerini donduruyor." ifadesini kullandı.

        ABD'li Sözcü'nün paylaştığı haberde Dışişleri Bakanlığının hazırladığı yeni yönergeye ilişkin detaylara yer verildi.

        Buna göre, ABD yönetimi, aralarında Rusya, Brezilya, İran, Somali, Afganistan, Tayland, Mısır, Irak ve Nijerya gibi ülkelerin de bulunduğu toplam 75 ülkeye uygulanan tüm vize prosedürlerini süresiz olarak askıya alacak.

        Uygulamanın, 21 Ocak'tan itibaren başlayacağı belirtildi. Ancak vize prosedürlerine ilişkin gerekli güvenlik çalışmalarının tamamlanmasından sonra uygulamanın kaldırılabileceği bilgisine de yer verildi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Piggott da Fox'a yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, sosyal yardım ve kamu yardımlarından yararlanacak yabancı uyrukluların girişini önlemek için göçmenlik işlem prosedürlerini yeniden değerlendirirken, bu 75 ülkeden gelen göçmenlik başvuruları askıya alınacaktır." ifadesini kullandı.

        #ABD
        #vize
