ABD'den "Şanghay’dan ayrılın" talimatı 0:00 / 0:00

AA

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Çin ile ilgili yayımladığı seyahat uyarısında, "Yerel yasaların keyfi olarak uygulanması ve Kovid-19 ile ilgili kısıtlamalar nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti'ne seyahati yeniden gözden geçirin." ifadesine yer verildi.

AA'nın haberine göre; uyarıda, Hong Kong, Jilin ve Şanghay eyaletlerinde “ebeveynleri çocuklarından ayıracak dereceye varan keyfi kısıtlamalara” dikkat çekilerek şöyle denildi:

“11 Nisan 2022'de Bakanlık, Kovid-19 vakalarındaki artış ve Çin'in salgınla ilgili kısıtlamalarının etkisi nedeniyle acil olmayan ABD hükümeti çalışanlarının ve tüm aile üyelerinin Şanghay Başkonsolosluğundan ayrılması talimatını verdi.”

25 milyon nüfuslu Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle uygulanan karantinadan dolayı insanların evlerinden çıkmasının yasaklandığı ve kentte yiyecek kıtlığı yaşandığı bildirilmişti.