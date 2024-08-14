ABD'den Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği

Bloomberg'ün ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Adalet Bakanlığı, Google'ı parçalamayı düşünüyor.

İddialar, bu ayın başlarında Google'a karşı alınan önemli antitröst kararının ardından gelirken, Android işletim sistemi ve Chrome'un elden çıkarılması da mümkün. Habere göre, Google'ı bölme planının gerçekleşmesi durumunda elden çıkarma için en olası birimler Android işletim sistemi ve Google'ın web tarayıcısı Chrome olacak.

Bloomberg, Google'ı rakip arama şirketleriyle veri paylaşmaya zorlamak veya yapay zeka ürünlerine kısıtlamalar getirmek de dahil olmak üzere birkaç 'daha düşük ölçekli' cezanın da değerlendirilmekte olduğunu ifade etti.

REKLAM Bununla beraber, yetkililer, Google'ın ana reklam servisi AdWords'ün olası bir satışını zorlamanın da seçeneklerden bir diğeri olduğunu belirtti. Google, Salı günü en yeni Pixel 9 telefon serisini tanıtmış ve Android platformu için yeni yapay zeka özelliklerini duyurmuştu. Analistlere göre bu hamle, teknoloji devine yapay zeka entegreli cihazları sergileme konusunda rakibi Apple'a karşı bir avantaj da sağlıyor. Bloomberg'in ulaşmaya çalıştığı Google sözcüsü ve Adalet Bakanlığı sözcüsü ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti. GOOGLE KARARI SONRASI ABD ADALET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ ABD Adalet Bakanlığı seçenekleri, Yargıç Amit Mehta'nın Google'ın çevrimiçi arama ve arama metni reklamları pazarlarını yasadışı bir şekilde tekeline aldığına dair 5 Ağustos tarihli kararının ardından değerlendirmeye aldı.

Yargıç Mehta geçtiğimiz haftalarda açıkladığı kararında, "Mahkeme, tanıklar ve kanıtlar üzerindeki detaylı incelemesinin sonucunda şu karara ulaştı: Google bir tekeldir ve bu tekelini korumak üzere hareket etmiştir. Bu da Sherman Yasası'nın 2. maddesini ihlal etmektedir" ifadelerine yer vermişti. Bu kararla ABD Adalet Bakanlığı, bugüne kadar açtığı antitröst davalarında ilk kez bu boyutta bir dava kazanmıştı. İnternet araması konusunda ilk kez büyük bir davayı kaybeden Google'ın kaybettiği davanın ardından sürece itiraz edip temyize götüreceği belirtilmişti.

GOOGLE'A ANTİTRÖST DAVASI ABD Adalet Bakanlığı'ndan 24 Ocak 2023'te yapılan açıklamada, California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde "antitröst" davası açıldığı bildirilmişti. Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.