ABD'den kritik adım: Yunanistan'da daha fazla askeri üs!

ABD ordusu, Yunanistan'daki askeri varlığını arttırma ve ülkede daha fazla askeri tatbikat yapma planlarını genişletme kararı aldı.
Salı günü Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Yunan yetkililerin ABD ordusuna daha fazla askeri üsse ulaşım yetkisi vermeyi değerlendirmeye aldığını söyledi.
Dunford, Yunanistan'da daha fazla ABD üssü konusunda sunulan teklifin olumlu karşılanacağı konusunda umutlu olduğunu söyledi.
ABD ordusunun hali hazırda Girit Adası'nın kuzey batısındaki Suda Körfezi'nde bir deniz üssü ve Larissa Hava Üssü'nü kullanma yetkisi bulunuyor.
Dunford askeri üsleri kullanma yetkisinin yanı sıra, Yunanistan'ın Avrupa'daki ABD kuvvetlerinin eğitimine yer sağlamaya da açık olduğunu, özellikle helikopterli eğitimlerde Yunanistan'ın kilit rol oynayacağını söyledi.
Dunford, "Coğrafyaya, Libya ile Suriye'de devam eden mevcut operasyonlara ve Doğu Akdeniz'de yapılabilecek olası operasyonlara bakarsanız, Yunanistan'daki fırsatların oldukça önemli olduğu ortada" ifadelerini kullandı.
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