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        Haberler Ekonomi Para ABD'den yeni bir gümrük vergisi adımı daha

        ABD'den bir gümrük vergisi hamlesi daha

        ABD medyasına göre Trump yönetimi, zorla çalıştırma ile üretildiği iddia edilen ürünlere yönelik soruşturmayı gerekçe göstererek, Avrupa Birliği ve Kanada da dahil olmak üzere, önemli ticaret ortaklarına yüzde 10'luk gümrük vergisini yeniden uygulamayı planlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 08:24 Güncelleme:
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        ABD'den yeni gümrük vergisi hamlesi

        ABD medyasına göre Trump yönetimi, zorla çalıştırma ile üretildiği iddia edilen ürünlere yönelik soruşturmayı gerekçe göstererek, Avrupa Birliği ve Kanada da dahil olmak üzere en önemli ticaret ortaklarına yüzde 10'luk gümrük vergisini yeniden uygulamak istiyor. Diğer ülkelere daha yüksek oranlarda vergi de ayrıca konuşuluyor.

        Politico'nun haberine göre, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, zorla çalıştırma yoluyla üretilen malları yasaklayan yasaları uygulamama ve denetleme konusunda başarısız olan 60 ticaret ortağı hakkında yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını içeren raporun parçası olarak bu tarife önerisini sundu.

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        "BU EŞİTSİZLİĞE TAHAMMÜL ETMEYECEĞİZ"

        ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer yazılı açıklamada "En önemli ticaret ortaklarımızın zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatı konusunu ele almamaları kabul edilemez. Bu durum, Amerikalı işçilerin küresel ölçekte eşitsizlik dolu bir rekabet ortamında yarışmak zorunda kaldığı dinamik yaratıyor. Bu eşitsizliğe artık tahammül etmeyeceğiz" dedi.

        KANADA, AB, ENDONEZYA, MEKSİKA, PAKİSTAN...

        ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından 1974 Ticaret Yasası'nın 301. maddesi uyarınca yürütülen soruşturmada, altı ülkenin zorla çalıştırma yoluyla üretilen malları yasaklayan mevcut yasaları etkin bir şekilde uygulamadığı tespit edildi. Raporda bu ülkeler Kanada, Ekvador, Avrupa Birliği, Endonezya, Meksika ve Pakistan olarak belirtildi ve bu bağlamda yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanması önerildi.

        Aynı yükümlülüğün, ABD ile imzalanan ticaret anlaşmaları aracılığıyla zorunlu çalıştırmayla mücadele etme taahhüdünde bulunan diğer dokuz ülke için de geçerli olması önerildi.

        ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) soruşturmasında incelenen diğer 44 ülke, Japonya ve Güney Kore gibi önemli ticaret ortakları da dahil olmak üzere, yüzde 12,5'lik bir gümrük vergisi oranıyla karşı karşıya kalacak. Sonuç olarak, bu oran Trump'ın geçen yıl uyguladığı orandan biraz daha düşük olacak.

        AŞIRI ÜRETİM KAPASİTESİ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

        Zorunlu çalıştırma soruşturmasına ek olarak, ABD Ticaret Temsilciliği Bangladeş, Kamboçya, Çin, Avrupa Birliği, Endonezya, Japonya, Malezya, Meksika, Norveç, Singapur, Güney Kore, İsviçre, Tayvan, Tayland ve Vietnam dahil olmak üzere 15 ülkeyi aşırı üretim kapasitesi nedeniyle soruşturuyor.

        ABD Ticaret Temsilciliği, 6 Temmuz'a kadar yazılı görüşlerin iletilmesini talep etti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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