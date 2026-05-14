Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Çin'in "jeopolitik olarak en büyük siyasi zorluk" olduğunu belirtti | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Çin'in "jeopolitik olarak en büyük siyasi zorluk" olduğunu belirtti

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin'in ülkesi için "jeopolitik olarak en büyük siyasi zorluk" olduğunu ancak bu ülkeyle ilişkilerin "yönetilmesi gereken en önemli ilişki" olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 10:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rubio: Çin, en büyük siyasi zorluğumuz

        ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, Çin ziyaretinde Başkan Donald Trump'a eşlik eden Rubio'nun yola çıkmadan Amerikan Fox News kanalına verdiği röportaj yayımlandı.

        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi Haberi Görüntüle

        Çin'i, ABD'nin "en büyük jeopolitik düşmanı" olarak görüp görmediği sorusuna Rubio, "Bu hem jeopolitik olarak en büyük siyasi zorluğumuz hem de yönetmemiz gereken en önemli ilişki. Çin büyük ve güçlü bir ülke. Büyümeye devam edecek" yanıtını verdi.

        Rubio, ABD'nin çıkarlarıyla Çin'in çıkarlarının çatışacağı durumlar olabileceğine işaret ederek, "Savaşları önlemek, dünyada barış ve istikrarı korumak için bunları yönetmek zorunda kalacağız" dedi.

        Çin ile bazı işbirliği alanları da olabileceğini ve bunlardan da uzaklaşmamaya özen göstermek istediklerini vurgulayan Rubio, ABD'nin ticaret konusunda Çin'e veya herhangi bir ülkeye bağımlı olamayacağını ancak "Çin'in dünyanın yüzde 100 oranında kendilerine bağımlı olmasını" istediğini savundu.

        Rubio, Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin ise "Bunu çözmek onların çıkarına ve İran'ın şu anda Basra Körfezi'nde yaptıklarından ve yapmaya çalıştıklarından vazgeçmesi için daha aktif bir rol oynamaları için onları ikna etmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aydın'da 14 yıl önce kaybolan gencin öldürüldüğü iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin anne, baba ve dayının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        İstanbul'da ilkbahar, birçok ilde yağış olacak
        İstanbul'da ilkbahar, birçok ilde yağış olacak
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Gözler NBC'yi arıyor
        Gözler NBC'yi arıyor
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Part time çalışmada GSS primi
        Part time çalışmada GSS primi
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
        Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı