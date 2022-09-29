ABD'den 'Yunanistan için çifte standart' itirafı 0:00 / 0:00

AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yunanistan’ın uluslararası anlaşmaları ihlal ederek Ege adalarına çıkardığı ABD menşeli zırhlı araçlarının kullanım koşullarında ABD menfaatlerinin esas alındığını söyledi.

Türkiye’nin ABD menşeli silahların Yunanistan tarafından Gayri Askeri Statüye (GAS) sahip adalara çıkarmasına ilişkin ABD’ye yönelttiği protesto üzerine AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Price, Yunanistan ile Türkiye'ye Amerikan silahlarının kullanımı koşulları konusunda çifte standart uyguladıklarını kabul etti.

İki ülkenin aralarındaki anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözme çağrısında bulunan Price, ülkelerin birbirinin sınırlarına saygı göstermesi gerektiğine işaret ederek bölgede gerilimi artıracak demeç ve eylemlerden uzak durulması çağrısını yineledi.

Sözcünün ülkelerin kendi silahlarını nasıl konuşlandıracakları konusunda yorum yapmayacağını ifade etmesi üzerine AA muhabiri, “Her silah tedarikinde kullanım koşulları olduğunu biliyoruz. Yunanistan’ın uluslararası anlaşmaları ihlal etmek üzere kullandığı ABD ekipmanı konusunda herhangi bir koşul yok mu?” sorusunu yöneltti.

Sözcü, “Dünya çapında müttefik ve ortaklarımıza sağladığımız güvenlik yardımlarını, silah sistemleri tedarikini her zaman yakından izliyoruz.” yanıtını verdi.

ABD’nin ortaklara başta terörle mücadele olmak üzere ortak sınamalar ve ortak tehditlere karşı silah tedariki yaptığını belirten Price, sağlanan silahlara yönelik sürekli bir değerlendirme süreci olduğunu iddia etti.

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Bunun üzerine AP muhabiri, “Silahlarını nereye konuşlandıracağı ülkelere kalmış bir şey ise Türklere neden S-400’leri konuşlandırmayın diyorsunuz?” sorusunu sordu.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.