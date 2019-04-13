ABD'nin Virginia eyaleti savcıları, Alexandria Federal Mahkemesi'ne sundukları iddianamede bir ABD Dışişleri personelinin Türkiye merkezli bir inşaat şirketinden, baktığı dosyalar karşılığında, binlerce dolar rüşvet aldığını iddia etti.

Washington Post'un haberine göre, perşembe günü kabul edilen iddianamede savcılık Zaldy N. Sabino ismindeki çalışanı komplo, rüşvet, dolandırıcılık ve sahtekarlıkla suçladı.

İddianameye göre Sabino, iddianamede adı geçmeyen Türk inşaat şirketinin 2012 ve 2016 yılları arasında milyonlarca dolarlık iş almasına yardımcı oldu. Savcılığın iddiasına göre aynı dönemde Sabino, yarım milyon doların üzerindeki borcunu nakit olarak kapatmakla kalmadı; Türk şirketinin sahibi olan kişinin şahsi hesabından, doğrudan 239 bin 300 dolar çekti.

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Savcılık, Türk şirketinin sahibinin pek çok kez Sabino ile buluştuğunu ve şirketinin dahil olduğu projeler hakkında bir dizi elektronik posta gönderdiğini belirtiyor.

Sabino'nun üst düzey güvenlik iznini korumak için Türk şirket ile ilişkisi ve güvenlik araştırmasında ortaya çıkan ödemelerle ilgili yalan söylediği de iddianamede yer alıyor.

Savcılık, iki Maryland merkezli müteahhitlik firması Trison Construction ve Desbuild Inc. ile çalıştığı söylenen Türk şirketinin ismini gizli tuttu.

Savcılığın iddianamesine göre söz konusu ABD Dışişleri Bakanlığı yetkili, rüşvet karşılığında ismi verilmeyen Türk şirketi ve ortaklarına şu ihalelerin verilmesi için yardımcı oldu.

* ABD Bağdat Büyükelçiliği enerji ve altyapı işi - 142 milyon 81 bin 348 dolar

* ABD Adana Konsolosluğu geçici treyler kurulumu - 8 milyon 17 bin 638 dolar

* ABD Ankara Büyükelçiliği inşaatı - 4 milyon 61 bin 803 dolar

* ABD Erbil Konsolosluğu ve Deniz Kuvvetleri Lojmanı inşaatı - 4 milyon 480 bin 424 dolar

* ABD Basra Konsolosluğu Deniz Kuvvetleri Lojmanı inşaatı 365 bin dolar