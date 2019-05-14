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ABD G20 toplantısı öncesi 'ticaret savaşını' alevlendirecek

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Ticaret Temsilciliği ek vergi getirilebilecek 300 milyar dolarlık yeni bir Çin ürünü listesi yayımladı. Son karar için 17 Haziran'ı işaret etti. Bu da Trump'ın 28 Haziran'da Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmesi öncesi elini güçlendirmek için 'son kurşununu' sıkmak istediği iddialarını güçlendirdi. Avustralya merkezli Macquarie Bank konuyla ilgili değerlendirmesinde "İki tarafın da kendileri için iyi bir anlaşmaya imza atmak için 'yarı deli' ve 'tahmin edilemez' davranmakta çıkarı bulunuyor" dedi.

Donald Trump Xi Jinping

Çin ve ABD arasında tam gaz devam eden ticaret savaşlarında ABD'den yeni bir adım geldi. Geçtiğimiz cuma ABD, Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolarlık ürüne uyguladığı gümrük vergisini yüzde 10'dan 25'e yükseltmişti. Dün ise Çin, buna cevap olarak 60 milyar dolarlık Amerikan malına uyguladığı vergiyi yüzde 25'e çektiğini duyurdu. 

3 BİN 805 ÜRÜNÜ KAPSIYOR

Çin'in bu hamlesinin ardından son olarak bugün ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) ek vergi uygulanabilecek yeni bir 3 bin 805 ürünlük bir liste yayımladı. USTR'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Liste bugüne kadar ek tarifelerden etkilenmemiş neredeyse tüm ürünleri kapsıyor" ifadeleri yer aldı. Söz konusu ürünlerin ticari değerinin yaklaşık 300 milyar dolar olduğu belirtildi. USTR'nin yayımladığı listede laptoplardan sarımsağa kadar geniş yelpazeden ürünler bulunuyor. 

TRUMP'IN TEHDİDİYLE UYUŞUYOR

USTR'nin bu açıklaması ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 Mayıs'ta attığı tweetle uyuşuyor. Başkan Trump söz konusu tweette bütün ithal Çin ürünlerine yüzde 25 vergi uygulama tehdidinde bulunmuştu. USTR 17 Haziran'da yapılacak bir sunum sonrası Beyaz Saray'ın bu ürünlere ek vergi getirip getirmeme konusunda son kararını vereceğini duyurdu. Eğer Beyaz Saray bu ürünlere ek vergi getirmeye karar verirse 28 ve 29 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek G20 toplantısının önemi daha da artacak.

TOPLANTIYA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada G20 toplantısı kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıl alevlenen ABD-Çin ticaret savaşında, ABD ek vergi getirmeden önce USTR vergilerin getirilebileceği ürünlerin listesini yayımlıyor. Ancak ilk defa listeyle ilgili kararın 1 ay gibi kısa bir süre içinde verilmesi bekleniyor. Bu da Trump'ın G20 toplantısına yeni vergileri uygulamaya koyarak gitmek istediği iddialarını güçlendiriyor. 

TAHMİN EDİLEMEZ DAVRANMAK ÇIKARINA

Avustralya merkezli Macquarie Bank son yaşanan gelişmelerin ardından konuyla ilgili yayımladığı bir notta "G20 görüşmesine kadar olan 6 haftada piyasalarda büyük bir oynaklık yaşanacak. İki tarafın da kendileri için iyi bir anlaşmaya imza atmak için 'yarı deli' ve 'tahmin edilemez' davranmakta çıkarı bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu. Diğer bir deyişle Trump'ın pazarlık masasına güçlü bir şekilde oturabilmek için Çin ürünlerine yeni ek vergiler getirmesi yüksek bir ihtimal olarak öne çıkıyor. 

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