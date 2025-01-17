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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Hazine Bakanı adayı Bessent: Trump 'yeni bir ekonomik altın çağı' başlatabilir - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Hazine Bakanı adayı Bessent: Trump 'yeni bir ekonomik altın çağı' başlatabilir

        ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Hazine Bakanlığına aday gösterdiği Scott Bessent, Trump'ın "yeni bir ekonomik altın çağı" başlatma fırsatına sahip olduğunu belirterek, vergi ve tarife politikalarını savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 07:30 Güncelleme: 17.01.2025 - 07:30
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        "Trump 'yeni bir ekonomik altın çağı' başlatabilir"
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        Scott Bessent için ABD Senatosunun Finans Komitesi'nde onay oturumu düzenlendi.

        Burada yaptığı konuşmada Bessent, Trump'ın tüm Amerikalılar için daha fazla iş, zenginlik ve refah yaratacak "yeni bir ekonomik altın çağı" başlatmak için nesiller boyu sürecek bir fırsata sahip olduğuna inandığını söyledi.

        Hazine Bakanlığının Amerikan ulusal güvenliğinin korunmasında kritik bir rol oynadığını vurgulayan Bessent, "Stratejik rakipler karşısında savunmasız olan tedarik zincirlerini güvence altına almalıyız ve ulusal güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılamak için hükümetin tüm birimlerini kapsayan bir yaklaşımın parçası olarak yaptırımları dikkatle uygulamalıyız. En önemlisi, ABD dolarının dünyanın rezerv para birimi olarak kalmasını sağlamalıyız" diye konuştu.

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        HÜKÜMETİN CİDDİ BİR HARCAMA SORUNU OLDUĞUNA DİKKATİ ÇEKTİ

        Bessent, Amerikan ekonomisinin karşı karşıya olduğu zorluklara işaret ederek, yaşam maliyeti krizi ve konut sıkıntısından bahsetti.

        Federal hükümetin ciddi bir harcama sorunu olduğunu vurgulayan Bessent, bunun son 4 yılda Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) ortalama yüzde 7'si gibi tarihsel olarak yüksek bir bütçe açığına yol açtığını dile getirdi.

        Bessent, "Mali düzeni sağlamak ve son 4 yılda yüzde 40 oranında şaşırtıcı bir şekilde artan federal yurt içi ihtiyari harcamaları yeniden ayarlamak için çalışmalıyız. Enflasyonu körükleyen israf harcamaları yerine ekonomiyi büyüten verimli yatırımlara öncelik verilmeli" dedi.

        VERGİ İNDİRİMLERİNİN SÜRESİNİN UZATILMASININ EN ÖNEMLİ ÖNCELİK OLDUĞU GÖRÜŞÜNDE

        2025'e girerken Amerikalıların yıl sonuna doğru bir ekonomik krize doğru sürüklendiğini belirten Bessent, "Eğer Kongre harekete geçmezse, Amerikalılar tarihin en büyük vergi artışıyla karşı karşıya kalacak; 4 trilyon dolarlık ezici bir vergi artışı. 2017 tarihli Vergi Kesintileri ve İstihdam Yasası'nı kalıcı hale getirmeli ve Amerikan üreticileri, hizmet çalışanları ve emekliler üzerindeki vergi yükünü azaltmak için yeni büyüme yanlısı politikalar uygulamalıyız" diye konuştu.

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        Bessent, büyüme yanlısı düzenleyici politikalar uygulayarak, vergileri azaltarak ve Amerikan enerji üretimini serbest bırakarak Amerikan ekonomisini harekete geçireceklerini vurguladı.

        Senatörlerin sorularını da yanıtlayan Bessent, vergi indirimlerine ilişkin soru üzerine, bu yıl süresi dolacak vergi indirimlerinin uzatılmasının "en önemli ekonomik mesele" olduğunu ifade etti.

        Vergi indirimlerinin süresinin uzatılmaması halinde ekonomik bir felaketle karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulunan Bessent, "Orta sınıfa yönelik devasa bir vergi artışı göreceğiz." dedi.

        TRUMP'IN POLİTİKALARININ ÜCRETLERİ ARTIRACAĞINI, ENFLASYONU DÜŞÜRECEĞİNİ VURGULADI

        Trump'ın tarife politikalarını da savunan Bessent, tarifelerin haksız ticaret uygulamalarıyla mücadele edeceğini, gelirleri artıracağını ve müzakere aracı olarak kullanılabileceğini söyledi.

        Bessent, Trump'ın politikalarının fiyatları artırıp artırmayacağının sorulması üzerine de söz konusu politikaların reel ücretleri artıracağına ve enflasyonu Trump'ın ilk döneminde olduğu gibi ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2'lik hedefine yaklaştıracağına inandığını dile getirdi.

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        RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLARI ARTIRMA SİNYALİ

        ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını da değerlendiren Bessent, onaylanması ve Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirme stratejisinin bir parçası olarak talepte bulunması halinde yaptırımların, özellikle Rus petrol devlerine yönelik olanların, Rusya'yı "masaya oturtacak" seviyelere çıkarılması konusunda "yüzde 100" hemfikir olacağını vurguladı.

        Borç limiti konusuna da değinen Bessent, Hazine Bakanı olması halinde ABD'yi temerrüde düşürmeyeceğinin sözünü verdi. Bessent, Trump'ın borç limitini kaldırmayı istemesi halinde onunla birlikte çalışacağını belirtti.

        Bessent, ayrıca Fed'in para politikası kararlarında bağımsız olması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Bessent, merkez bankası dijital para birimi konusunda ise ABD'nin buna sahip olması için hiçbir neden görmediğini ifade etti.

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