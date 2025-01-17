ABD Hazine Bakanı adayı Bessent: Trump 'yeni bir ekonomik altın çağı' başlatabilir

Scott Bessent için ABD Senatosunun Finans Komitesi'nde onay oturumu düzenlendi.

Burada yaptığı konuşmada Bessent, Trump'ın tüm Amerikalılar için daha fazla iş, zenginlik ve refah yaratacak "yeni bir ekonomik altın çağı" başlatmak için nesiller boyu sürecek bir fırsata sahip olduğuna inandığını söyledi.

Hazine Bakanlığının Amerikan ulusal güvenliğinin korunmasında kritik bir rol oynadığını vurgulayan Bessent, "Stratejik rakipler karşısında savunmasız olan tedarik zincirlerini güvence altına almalıyız ve ulusal güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılamak için hükümetin tüm birimlerini kapsayan bir yaklaşımın parçası olarak yaptırımları dikkatle uygulamalıyız. En önemlisi, ABD dolarının dünyanın rezerv para birimi olarak kalmasını sağlamalıyız" diye konuştu.

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HÜKÜMETİN CİDDİ BİR HARCAMA SORUNU OLDUĞUNA DİKKATİ ÇEKTİ

Bessent, Amerikan ekonomisinin karşı karşıya olduğu zorluklara işaret ederek, yaşam maliyeti krizi ve konut sıkıntısından bahsetti.

Federal hükümetin ciddi bir harcama sorunu olduğunu vurgulayan Bessent, bunun son 4 yılda Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) ortalama yüzde 7'si gibi tarihsel olarak yüksek bir bütçe açığına yol açtığını dile getirdi.

Bessent, "Mali düzeni sağlamak ve son 4 yılda yüzde 40 oranında şaşırtıcı bir şekilde artan federal yurt içi ihtiyari harcamaları yeniden ayarlamak için çalışmalıyız. Enflasyonu körükleyen israf harcamaları yerine ekonomiyi büyüten verimli yatırımlara öncelik verilmeli" dedi.

VERGİ İNDİRİMLERİNİN SÜRESİNİN UZATILMASININ EN ÖNEMLİ ÖNCELİK OLDUĞU GÖRÜŞÜNDE

2025'e girerken Amerikalıların yıl sonuna doğru bir ekonomik krize doğru sürüklendiğini belirten Bessent, "Eğer Kongre harekete geçmezse, Amerikalılar tarihin en büyük vergi artışıyla karşı karşıya kalacak; 4 trilyon dolarlık ezici bir vergi artışı. 2017 tarihli Vergi Kesintileri ve İstihdam Yasası'nı kalıcı hale getirmeli ve Amerikan üreticileri, hizmet çalışanları ve emekliler üzerindeki vergi yükünü azaltmak için yeni büyüme yanlısı politikalar uygulamalıyız" diye konuştu.

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Bessent, büyüme yanlısı düzenleyici politikalar uygulayarak, vergileri azaltarak ve Amerikan enerji üretimini serbest bırakarak Amerikan ekonomisini harekete geçireceklerini vurguladı.

Senatörlerin sorularını da yanıtlayan Bessent, vergi indirimlerine ilişkin soru üzerine, bu yıl süresi dolacak vergi indirimlerinin uzatılmasının "en önemli ekonomik mesele" olduğunu ifade etti.