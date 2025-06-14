ABD ile Suudi Arabistan İran ve İsrail'i görüştü

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman, Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Bin Selman ile Trump, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi, gerginliğin düşürülmesi ve soğukkanlı olunmasının yanı sıra Orta Doğu'da güvenlik, barış ve istikrarın sağlanması için ortak eylemlerin önemine işaret etti.

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