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ABD, Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde en yüksek sayılara ulaştı

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana günlük ölüm oranlarındaki en yüksek rakamlara ulaşıldı. Johns Hopkins Koronavirüs Araştırma Merkezinin yayımladığı rapora göre, geçen hafta ABD'de hayatını kaybedenlerin günlük ortalaması 3 bin 300 civarında gerçekleşti. Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastanesi Derneği, ülkede salgının başlangıcından 7 Ocak'a kadar yaklaşık 2,3 milyon çocuğun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

ABD, Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde en yüksek sayılara ulaştı
AA

Johns Hopkins Koronavirüs Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan rapora göre, 12 Ocak 2020'de ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ilk defa 4 bin 327'ye ulaştı.

Raporda, geçen hafta ABD'de hayatını kaybedenlerin günlük ortalamasının ise 3 bin 300 civarında gerçekleştiği belirtildi.

HASTANELERDEKİ KOVİD-19 HASTA SAYISI EN YÜKSEK SEVİYEDE

Covid Tracking Project isimli araştırma kurumuna göre ise ABD hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri ve yatak kapasitelerindeki ihtiyaç en üst safhaya ulaşırken hastanede tedavi altına alınan Kovid-19 hasta sayısı 131 bin 300'ü geçti.

AA'nın haberine göre; ülkenin bazı bölgelerindeki hastanelerde sınırın eşiğine gelindiğinin kaydedildiği araştırmaya göre, salı günü itibarıyla Arizona eyaletinde hastanede tedavi edilen Kovid-19 hasta sayısının 5 bin 82'ye ulaştığı kaydedildi.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, eyalette görülen vakalarda ve hastaneye kaldırmalarda "büyük bir artış" yaşandığını, kuralları hafifletmeyi yaklaşık bir ay daha erteleyeceklerini bildirdi.

2 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUĞUN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF

Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastanesi Derneği, salgının başlangıcından 7 Ocak tarihine kadar yaklaşık 2,3 milyon çocuğun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Derneğin raporunda, bu vakaların 171 binden fazlasının 31 Aralık ile 7 Ocak arasında tespit edildiği ve çocuk vakalarının ABD'deki enfeksiyonların yüzde 12,5'ini oluşturduğu belirtildi.

Çocuklarda Kovid-19 sonrası ağır hastalık görülme oranının çok düşük olduğu kaydedilen raporda, "Bununla birlikte virüsün enfekte çocuklar üzerindeki uzun vadeli etkilerinin tam olarak tespit edilmesi için daha fazla veriye ihtiyaç var." denildi.

YEDEKTE TUTULAN AŞILAR DA EYALETLERE DAĞITILACAK

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Alex Azar, salı günü yaptığı açıklamada, aşı dağıtımında büyük değişikliklere gidildiğini, federal hükümetin artık yedekte tuttuğu ikinci doz aşıların da bir an önce aşı olmak için bekleyen vatandaşlara ulaştırılacağını söyledi.

Azar, "Eyalet yönetimlerine, 65 yaş üstü ve birden fazla rahatsızlığı olduğunu belgeleyen 65'in altındaki tüm insanlara aşı yapılması gerektiğini söylüyoruz." dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, şu ana kadar 27 milyondan fazla doz aşı dağıtıldı ve 9 milyondan fazla insan ilk doz aşısını yaptırdı.

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