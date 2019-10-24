ABD'li bakan Barr'ın İtalyan gizli servisleriyle kamuoyundan gizli şekilde gerçekleştirdiği Roma seyahatleri, İtalya'da tartışma konusu oldu.

AA'nın haberine göre; Başbakan Conte, bu konuya ilişkin senatör ve milletvekillerinden oluşan Parlamento İstihbarat Komitesi (COPASIR) tarafından dinlendi. COPASIR'e iki saati aşkın süre bilgi veren Conte, daha sonra bir basın toplantısı düzenledi.

Gizlilik kararı gereğince COPASIR yetkililerine verdiği bilgileri paylaşamayacağını ancak kamuoyunu da aydınlatmak istediğini dile getiren Conte, ABD'li bakanın Roma'da İtalyan gizli servisleriyle, ABD'deki Rusya soruşturmasıyla alakalı iki ayrı görüşmede bir araya geldiğini kaydetti.

İtalyan medyasında ve kamuoyunda son dönemde çok sorgulanan bu iki ziyarete ilişkin Conte, "Bizim istihbaratımız, 'Russiagate' olarak anılan bu konunun tamamen dışındadır. ABD'li bakanın, bizden bazı bilgileri ve Amerikan ajanlarının çalışmalarını doğrulatma talepleri oldu. Bu durum, bizim ulusal çıkarlarımıza bir zarar vermedi. Bu mesele, tamamen Amerikan gizli servisinin çalışmalarını doğrulatmaya yönelikti." diye konuştu.

Conte, Barr ile kendisinin görüşmediğini ancak bu görüşmelerden bilgilendirildiğini de ifade etti.

Barr'ın görüşme taleplerini diplomatik kanallar vasıtasıyla yaptığını belirten Başbakan Conte, "Önemli müttefiklerimizden biriyle masaya oturmayı reddetseydik, bu, bizim istihbaratımıza ve sadakatimize zarar verebilirdi." dedi.