Barack Obama döneminde ABD Enerji Bakanlığı yapan Ernest Moniz, Suudi Arabistan'ın 500 milyar dolarlık NEOM projesindeki rolünü askıya aldığını ifade etti. Eski Başkan Barack Obama döneminde Enerji Bakanlığı görevinde bulunan Moniz, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre; Kaşıkçı'dan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamadığını hatırlatan Moniz, "Şu anda yaşanan olayların ışığında, NEOM yönetim kurulundaki rolümü askıya alıyorum." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın "çılgın projesi" olarak gösterilen ve ülkenin kuzeybatısında Akabe Körfezi ile Kızıldeniz kıyıları boyunca uzanacak projenin yönetim kurulundaki 18 isimden biri olan Moniz, projede kendisine verilen rolün, ihtisas alanı enerji konusunda danışmanlık olduğunu belirtti.

NEOM PROJESİ

Suudi Arabistan'ın Mısır ve Ürdün'ü de kapsayacak projesi NEOM'un, ayrıca üç kıta için köprü olması hedefleniyor.

Söz konusu üç ülkeden oluşturulması planlanan bölge, tamamen yenilenebilir enerji üretip tüketecek, sadece rüzgar ve güneş enerjilerinden yararlanacak.

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