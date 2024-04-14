ABD'li Müslüman kuruluştan Biden'a "bölgesel bir savaşa girmemesi" çağrısı

CAIR tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'dan, bölgede gerilimi azaltması talebinde bulunuldu.

Biden yönetiminin, aşırı sağ hükümetine verdiği tam yetkiyle İsrail'i, Gazze'deki soykırımdan Şam'daki İran Büyükelçiliği kompleksini vurmaya kadar kriz üretme konusunda cesaretlendirdiği belirtilen açıklamada, "Binyamin Netanyahu'nun çaresiz ve başarısız hükümeti, açıkça dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmaya ve İran ile topyekun bir bölgesel savaşı ateşleyerek siyasi gücü korumaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.