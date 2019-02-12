ABD merkezli televizyon kanalı Fox'un haber sunucularından Pete Hegseth'in açıklamaları tartışma yarattı. Hegseth, çıplak gözle göremediği için mikropların gerçek olmadığını düşündüğünü söyledi.

Kendini korumak için aşı olduğunu söyleyen Hegseth, "2019 kararım, canlı yayın dışında söylediklerimi canlı yayında söylemek. 10 yıldır ellerimi yıkadığımı sanmıyorum. Gerçekten, ellerimi hiç yıkamıyorum" ifadelerini kullandı.

Hegseth'in sözlerine kimi sosyal medya kullanıcıları destek verirken kimileri ise elleri yıkamanın hijyen için gerekli bir şey olduğu yorumunu yaparak karşı çıktı.

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Hegseth, daha sonra USA Today'e yaptığı açıklamada bu sözlerinin şaka olduğunu ve abartıldığını söyleyerek, "İnsanların ceplerinde şişelerce Purell (el temizleme jeli) ile dolaştıkları bir toplumda yaşıyoruz, ellerini günde 19 bin defa yıkarlarsa hayatlarını kurtaracaklarını düşünüyorlar. Tabii ki kendime bakıyorum ancak bazı şeylerle ilgili olarak bu kadar takıntılı davranmıyorum." dedi.

TRUMP'IN İSE EL YIKAMA TAKINTISI VAR

ABD Başkanı Donald Trump, birçok defa mikroplara karşı aşırı derecede takıntılı olduğunu itiraf etmişti.

1997 yılında yazdığı kitapta Trump, Amerikan toplumunun gereksiz yere çok fazla el sıkıştığını, kendisinin ise temiz el takıntısı olduğu için mümkün oldukça sık ellerini yıkadığını söylemişti.