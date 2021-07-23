Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

ABD'li üretici 775 bin aracı geri çağırdı

ABD'li otomotiv üreticisi Ford, özellikle Kuzey Amerika pazarında çok sayıda aracını geri çağırdı. Şirketten yapılan açıklamada, dünya çapındaki 775 bin adet Explorer SUV modelinin direksiyonundaki arıza nedeniyle geri çağırıldığı bildirildi. 2013-2017 yılları arasında üretilen Explorer modellerini kapsayan geri çağırma operasyonu ile 676 bin 152 aracın ABD'den, 59 bin 935 aracın Çin'den ve 38 bin 600 adet aracın da dünyanın geri kalan bölgelerinden servislere getirilmesi bekleniyor

ABD'li üretici 775 bin aracı geri çağırdı
Reuters

Ford, son yılların en büyük geri çağırma operasyonlarında birine imza atıyor. Şirketten yapılan açıklamada, geri çağırmanın nedeni olarak dünya çapındaki 775 bin adet Explorer SUV modelinin direksiyonundaki arıza gösterildi.

2013-2017 yılları arasında üretilen Explorer modellerini kapsayan geri çağırma operasyonu ile 676 bin 152 aracın ABD'den, 59 bin 935 aracın Çin'den ve 38 bin 600 adet aracın da dünyanın geri kalan bölgelerinden servislere getirilmesi bekleniyor.

Söz konusu arıza nedeniyle, ABD'de 6 yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası meydan gelmişti.

Öte yandan, ABD'li üretici Kuzey Amerika pazarındaki 35 bin adet 2020-2021 yıllarında üretilen F-350 Super Duty modeli için de geri çağırma duyurusu yaptı.

Ford'un geri çağırma operasyonlarının 2020-2021 üretimi 41 bin Lincoln Aviator modelini de kapsadığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Toyota'dan üretime 'çip' arası
OTOMOBİL Toyota'dan üretime 'çip' arası
TESK Genel Başkanı Palandöken: Araçlarda ÖTV indirimine ihtiyacı var
OTOMOBİL TESK'ten araçlarda ÖTV indirim talebi
Honda çip tedarikindeki problem sebebiyle Japonyadaki tesislerinde üretime ara verecek
OTOMOBİL Honda'dan Japonya'da üretime 'çip' arası
Renault ilk yarıda satışlarını yüzde 19 artırdı
OTOMOBİL İlk yarıda satışlarını yüzde 19 artırdı
İhraç edilen her 100 araçtan 43'ü Kocaeli'de üretildi
OTOMOBİL Otomotivde ihracatın yüzde 43'ünü sırtladı
İspanya'dan 5.1 milyar dolarlık elektrikli araç yatırımı
OTOMOBİL İspanya'dan elektrikli araca dev yatırım
Otomotiv satış sonrasında yükseliş beklentisi
OTOMOBİL Otomotiv satış sonrası vites yükseltiyor
Bayramda yola çıkacaklara önemli uyarı - haberler
OTOMOBİL Bayramda yola çıkacaklara önemli uyarı!
Enterprise'tan 75 adet BMW iX3 yatırımı
OTOMOBİL Filoya 75 adet BMW iX3 dahil etti
TOGG yerli otonun montajı tamamlanan gövdesinin resimlerini paylaştı
OTOMOBİL Yerli otoda 'gövde' gösterisi