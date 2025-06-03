ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Anıtkabir'i ziyaret etti ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Barrack, deftere şunları yazdı: "Yüzyıllar boyunca nice büyük adamın hayalleri, birer vizyonun ötesine geçememiştir. Ancak, kader bizlere sizi getirerek, koca bir ülkenin kucakladığı bir hayali gerçekleştirmiştir. Cumhuriyetinizin başka memleketteki oğullarından biri, Büyükelçi Tom Barrack"

Anadolu Ajansı Giriş: 03.06.2025 - 10:22 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:29 facebook

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