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        Haberler Dünya ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Anıtkabir'i ziyaret etti | Dış Haberler

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Anıtkabir'i ziyaret etti

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Barrack, deftere şunları yazdı: "Yüzyıllar boyunca nice büyük adamın hayalleri, birer vizyonun ötesine geçememiştir. Ancak, kader bizlere sizi getirerek, koca bir ülkenin kucakladığı bir hayali gerçekleştirmiştir. Cumhuriyetinizin başka memleketteki oğullarından biri, Büyükelçi Tom Barrack"

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 10:22 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:29
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        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Anıtkabir'i ziyaret etti
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        ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 14 Mayıs'ta güven mektubunu sunan Barrack, görevine başlaması dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Barrack, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Büyükelçi Barrack, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

        Barrack, deftere şunları yazdı:

        "Yüzyıllar boyunca nice büyük adamın hayalleri, birer vizyonun ötesine geçememiştir. Ancak, kader bizlere sizi getirerek, koca bir ülkenin kucakladığı bir hayali gerçekleştirmiştir. Cumhuriyetinizin başka memleketteki oğullarından biri, Büyükelçi Tom Barrack."

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