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        Haberler Ekonomi Enerji ABD'nin ticari ham petrol stokları 3,8 milyon varil azaldı

        ABD'nin ticari ham petrol stokları 3,8 milyon varil azaldı

        ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 11:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD'nin ticari ham petrol stokları 3,8 milyon varil azaldı

        ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azalışla 408 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 2 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

        Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 5 milyon 500 bin varil azalarak 325 milyon 700 bin varil seviyesine düştü.

        Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azalışla 214 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

        Petrol üretimi düştü

        ABD'nin günlük ham petrol üretimi 20-26 Haziran haftasında 9 bin varil azalarak 13 milyon 810 bin varile geriledi.

        Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 291 bin varil azalışla 5 milyon 279 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 661 bin varil azalışla 4 milyon 8 bin varil oldu.

        EIA'nın "Haziran 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 720 bin varil olması bekleniyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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