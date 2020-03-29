ABD'nin yüzen hastanesi koronavirüs ile mücadele için New York'a gidiyor

HABERTURK.COM / Ajanslar

Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD, tedbirlerini arttırmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Norfolk deniz üssünde bakımı tamamlanan Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Comfort hastane gemisini New York kentine gönderdi. ABD’de koronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor.

ABD’nin koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen New York kentinde ölü ve vaka sayısı gün geçtikçe artıyor.

Trump, hastanelerin yükünü azaltmak maksadıyla New York eyaletine gönderdiği USNS Comfort hastane gemisinin, koronavirüs hastası olmayan ve hastanelerde tedavi altında olan normal hastaların tedavisini üstleneceğini açıkladı.

Trump, 18 Mart’ta yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Mercy yüzen hastane gemisini Kaliforniya’nın Los Angeles kentine bir diğer USNS Comfort hastane gemisini ise New York'a göndereceğini açıklamıştı.

USNS Comfort’un bin yatak kapasitesi, bin 200 sağlık personeli, 12 adet tam donanımlı ameliyathane, laboratuvar tesisi ve oksijen üreten tesisler bulunuyor. Comfort’un 30 Mart'ta New York'ta olması bekleniliyor.

TRUMP, 19 GÜN SONRA İLK KEZ BEYAZ SARAY’IN DIŞINA ÇIKTI

Trump, 73 yaşında olması nedeniyle koronavirüs salgını için yüksek riskli bir kategoride olduğu için ilk kez Beyaz Saray’dan dışarı çıktı.

9 Mart'tan bu yana Beyaz Saray’dan dışarı çıkmayan Trump, 19 gün sonra ilk kez Virginya eyaletinde deniz üssünde USNS Comfort hastane gemisinin New York’a gidişi için düzenlenen törene katıldı.

Trump, Virginya eyaletindeki Norfolk deniz üssüne hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerini zorunlu karantina altına alabileceklerini söyledi.

Trump, birçok eyaletin salgından etkilenmiş durumda olduğunu, bu sebeple bazı önlemler düşündüklerini ifade etti. Trump, İnsanlar New York'un karantinaya alınmasını istediklerini dile getirirken, bunu yapmak zorunda olmadıklarını ifade etti.

Başkan Trump, öte yandan bugün New York, New Jersey ve Connecticut'ın bazı bölümlerini iki hafta zorunlu karantina uygulana bileceğini belirtirken, New York eyalet Valisi Andrew Cuomo ile görüştükten sonra daha detaylı adımlar atılabileceğini ifade etti.

ABD'DE VAKA VE ÖLÜM SAYISI HIZLA ARTIYOR!

Dünyada koronavirüs vaka sayısında listenin ilk sırasında yer alan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 848 artışla 104 bin 860'a, ölü sayısı da 410 artarak 1711'e ulaştı.

Dünya genelinde salgının yayıldığı ülkeler listesinde ABD'nin ardından 86 bin 498 vakayla İtalya, 81 bin 996 vakayla da Çin geliyor.

Ülke içindeki dağılıma bakıldığında ise ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletler New York ve komşusu New Jersey olmaya devam ediyor.

New York eyaletinde dün 39 bin 140 olan vaka sayısı 46 bin 94'e çıkarken, bu rakamın sadece 26 bin 697'si, nüfusu 8,5 milyon olan New York şehrinde bulunuyor.

New York'u 8 bin 825 vakayla komşusu New Jersey, 4 bin 885 vakayla da California eyaletleri takip ediyor.

New York son 24 saatte 461'den 605'e ulaşan ölümle en fazla can kaybı yaşanan eyalet olurken, onu 175 ölümle Washington, 119 ölümle de Louisiana izliyor.