ABD, Polonya'nın teknoloji şirketlerine dijital vergi getirmesi planına tepkili

Thomas Rose, Varşova hükümetinin teknoloji şirketlerinin gelirlerine karşı dijital vergi getirilmesi planına ilişkin X hesabında paylaşım yaptı.

Rose, "Pek akıllıca değil. Sadece Polonya'ya ve (Polonya'nın) ABD ile ilişkilerine zarar verecek, kendini yok edici bir vergi." ifadesini kullandı.

Başkan Trump'ın bu hamleye gerektiği gibi karşılık vereceğini belirten Rose, "Vergiyi iptal edin ki sonuçlarından kurtulun" değerlendirmesinde bulundu.

GELECEK AYLARDA DİJİTAL VERGİ MODELİ TANITILACAK

Resmi PAP haber ajansına dün konuşan Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, gelecek aylarda dijital vergiye ilişkin modelin tanıtımını planladıklarını söylemişti.

Vergi gelirlerinin Polonyalı teknoloji şirketleri ile medya kuruluşlarının gelişimini desteklemek için kullanılacağını kaydeden Gawkowski, benzer vergilerin Fransa, Avusturya, İngiltere ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 35 ülkede uygulandığına dikkati çekerek şunları söylemişti:

"Bu (vergiler), güçlü küresel şirketlerin karlarını, menşei neresi olursa olsun, bütçeye aktarabilir ve bu karlar daha sonra Polonyalı teknoloji şirketlerinin gelişimi, Polonyalı girişimlerin, derin teknoloji, bulut işletmelerinin desteklenmesi veya medya tarafından kaliteli içerik oluşturulması için kullanılabilir."

ABD Başkanı Trump, İsrailli yayın kuruluşu Jerusalem Post'un üst düzey yöneticisi olarak görev yapan Thomas Rose'u, ocakta Varşova Büyükelçiliğine aday göstermişti.