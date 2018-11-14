Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldüğü ana ilişkin ses kaydı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, isthbarat biriminin kaydı dinlediğini açıklamıştı.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Salı günkü basın toplantısında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldüğü ana ait olduğu belirtilen ses kaydına ilişkin, "Dışişleri Bakanı Pompeo Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ana ilişkinbir ses kaydı dinlemedi, üst düzey bir diplomat olarak kaydı dinlemesi uygun olmazdı" dedi. Pompeo'nun hafta sonu Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştüğünü söyleyen Nauert, Amerika'nın beklentisinin olayda rolü olanların hesap vermesi yönünde olduğunu bir kez daha yineledi.

Basın toplantısında İsrail ile Gazze arasındaki roket saldırılarına yönelik de, "Bu saldırılar durmalı. İsrail'in kendini savunma hakkına destek veriyoruz" diye konuştu.

"FRANSA ESKİ BİR MÜTTEFİKİMİZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa ziyareti sonrasında Fransa ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik sert mesajları da gündeme geldi. Dışişleri Sözcüsü Nauert, "Fransa eski bir müttefikimiz, o açıdan değişen bir şey yok" dedi, kullanılan söylemin fazla abartılmaması gerektiğini savundu, "Büyük bir mesele değil" yorumunu yaptı.

Hem Fransa Cumhurbaşkanı Macron hem de Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir süredir gündeme getirdiği, Putin'in de desteklediği Avrupa ordusu fikri için de "Biz NATO'yu destekliyoruz" ifadesini kullandı.

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