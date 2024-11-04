ABD seçimleri ne zaman, sonuçlar saat kaçta açıklanacak?
Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri için geri sayım başladı. Milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilecek başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump olurken, Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris oldu. ABD tarihinin 'en ortada' seçimi olarak nitelenen başkanlık seçimlerinde, milyonlarca vatandaş Beyaz Saray'da 4 yıl görev yapacak ismi seçmek için sandık başına gidecek. Peki, ABD seçimleri ne zaman, sonuçlar saat kaçta açıklanacak? İşte ABD seçim tarihi...
ABD, yeni başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmenin katılımı ile gerçekleşmesi beklenen başkanlık seçiminde, anketler Trump ve Harris'in başa baş gittiğini söylüyor. Tüm dünyanın yakından takip edeceği başkanlık seçiminde, her iki aday vaatlerini sıraladı. ABD başkanlık seçiminin tarihi ve saati belli olurken, birçok eyalette erken oy kullanma işlemi sürüyor. Peki, ABD seçimleri ne zaman? Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçim sonuçlar saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...
2024 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
ABD 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.
Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini 5 Kasım'da yapacak.
ABD BAŞKANLIK ADAYLARI KİMLER?
Bir tarafta, şu anki Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokrat Parti'nin adayı olarak seçime girecek. Diğer tarafta ise daha önce ABD başkanlığı yapmış olan Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak yeniden başkanlık için yarışacak.
ANKET SONUÇLARINA GÖRE KİM ÖNDE?
New York Times (NYT) ve Siena Koleji tarafından ülke genelinde yapılan anket, ülkede 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimi için geri sayım sürerken Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat rakibi Kamala Harris’in seçim yarışında başa baş gittiğini ortaya koydu.
20-23 Ekim tarihlerinde ülke genelinde 2 bin 516 kayıtlı seçmen ile telefonda yapılan ankette, Trump ile Harris’in oy oranları yüzde 48 ile aynı çıktı.
Ankette ülkeyi ilgilendiren konu bazlı sorularda Trump ekonomide yüzde 52 ve göçmen sorununda yüzde 54 ile önde giderken, başkan yardımcısı Harris ise demokrasi akıbeti kaygısında yüzde 51 ve kürtaj meselesinde yüzde 55 ile tercih edilen aday oldu.
Seçimlere iki haftadan az bir zaman kala iki rakibin oy oranının aynı çıkması, devam eden seçim kampanyalarında kıyasıya mücadele olarak değerlendirilirken, seçim sonuçları konusunda da çetin tartışmaların yaşanabileceği ihtimalinin kuvvetli olduğuna işaret edildi.
Ankette ayrıca, başkan adaylarının oy oranlarının aynı olmasına rağmen, iki rakibin kaderini salıncak eyalet olarak bilinen Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Kuzey Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin’daki kararsız seçmenlerin belirleyeceğine dikkati çekildi.
ABD'de yapılan diğer güncel anketlere göre, Harris ülke genelindeki oy oranında kıl payı Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın önünde yarışı götürürken, Trump ise, başkanlık yarışında belirleyici olacak 7 kritik eyalette Demokrat rakibinin az farkla önünde yer alıyor.
ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD'de seçim süreci, seçim gününden sonra da uzun bir süreyi kapsıyor. Tarihler, eyaletlere göre farklılık gösterse de tüm eyaletlerin 10 Kasım-11 Aralık'ta seçim sonuçlarını resmen onaylaması gerekiyor.
17 Aralık'a kadar her eyaletin Seçiciler Kurulu üyelerinin, başkan adayına oyunu verip, bu oyları Washington'a göndermesi öngörülüyor. Gönderilen oyların en geç 23 Aralık'a kadar ABD Kongresine ulaşması gerekiyor.
Temsilciler Meclisi Genel Kurulu salonunda 6 Ocak'ta bir araya gelecek Kongre üyeleri, eyaletlerden gelen oyları alfabetik sıraya göre okuyup sayacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra sonuçlar resmen duyurulacak.
Yeni ABD başkanı, 20 Ocak 2025'te yemin ederek görevine resmen başlayacak.
Salıncak eyaletlerin çoğunda Trump önde
En çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu Amerikan başkanlık seçim sistemi nedeniyle "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar daha fazla önem taşıyor.
"Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistem dolayısıyla kritik öneme sahip 7 salıncak eyalet Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin'deki anketlerin ortalamasına göre Trump, yüzde 0,8 ile az farkla Harris'in önünde yarışı götürüyor.
Trump'ın, rakibi Harris'e en büyük farkı, yüzde 1,9 ile Georgia ve yüzde 2,6 ile Arizona'da attığı görülüyor.
Pensilvanya'da yüzde 0,3 önde olan Trump, Nevada'da yüzde 1 ve North Carolina'da yüzde 1,5 önde görünüyor.
Öte yandan Harris, Michigan'da yüzde 0,9 ve Wisconsin'de yüzde 0,3'le rakibinin önünde çıkıyor.