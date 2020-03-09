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ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri, koronavirüs endişelerinin yatırımcıları güvenli liman tahvillere sevk etmesi nedeniyle yeni tarihi dip seviyesine gerilerken, on yıldan uzun sürenin en büyük günlük düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirisi yüzde 0.318'e kadar geriledi. Bugün yaklaşık 30 baz puan gerileyen tahvil getirisi 2009'dan bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

ABD'nin 30 yıllık hazine tahvil getirileri yüzde 0.70 ile yeni tarihi dip seviyeyi görürken, bugünkü düşüş 26 baz puanı buldu. ABD'nin 2 yıllık hazine tahvil getirisi 2014 yılından bu yana en düşük seviye olan yüzde 0.285'e geriledi.

GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI

Bu düşüşlerde yatırımcının 'güvenli liman' arayışı etkili oldu. Koronavirüs salgını ve son olarak OPEC ülkeleri ile Rusya arasında yaşanan petrolde 'fiyat savaşı' küresel bir paniğe yol açmış durumda.