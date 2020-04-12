ABD tüm eyaletlerinde felaket ilan etti - Haberler

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ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Wyoming eyaletinde de felaket ilan ettiğini açıklaması üzerine, ülke tarihinde ilk defa 50 eyalette aynı anda felaket ilan edildiği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Wyoming eyaletinde felaket ilan edilmesi üzerine ülke tarihinde ilk kez 50 eyalette aynı anda felaket ilan edildiğini de açıkladığını dile getirdi.

— Judd Deere (@JuddPDeere45) April 11, 2020

ABD, Covid-19 salgınında 20 bin 580 can kaybıyla İtalya’yı geride bırakarak dünyada en fazla kişinin öldüğü ülke oldu.