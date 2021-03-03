Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

ABD Türkiye'den ithal alüminyum levhaya ek gümrük vergisi getirdi

ABD, Türkiye'den ithal alüminyum levhaya azami yüzde 4.34 ek gümrük vergisi getirdi

ABD Türkiye'den ithal alüminyum levhaya ek gümrük vergisi getirdi
Reuters

ABD Ticaret Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkeden alüminyum alaşım levha ithalatına damping veya sübvansiyon uygulandığı gerekçesiyle ek gümrük vergisi getirdi.

En fazla anti damping vergisi %242.8 ile Almanya'dan yapılan ithalatlara getirilirken, Bahreyn'e ise %4.83'lük vergi getirildi. Söz konusu ülkelerin aluminyum levha ithalatında damping veya sübvansiyon uygulayıp uygulamadığı hakkındaki inceleme geçen yıl Mart'ta bir önceki ABD yönetimi döneminde başlatılmıştı. Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıkladığı karar inceleme sonunda alınan nihai karar niteliğini taşıyor. Alüminyum alaşım levhası binaların ön cephelerinde, tırların römorklarında ve sokak işaret levhalarında kullanılan yassı haddelenmiş bir ürün. Türkiye'den ithal alüminyum levhaya azami %4.34 ek gümrük vergisi getirilmesi kararı alındı.

ABD'ye en çok alüminyum levhası ihracatı yapan ülke olan Almanya'ya %49.4 ile %242.8 arasında değişen anti damping vergisi getirildi. Almanya'nın 2019 yılında ABD'ye yaptığı alüminyum ihracatı 286.6 milyon dolar değerindeydi. Bahreyn ise 241.2 milyon dolarlık alüminyum levhası satışıyla ABD'ye en çok alüminyum ihraç eden ikinci ülke konumunda. Bahreyn'e %4.83 oranında anti damping vergisi getirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın Uluslararası Ticaret Yönetimi yayımladığı bir dökümanda şu ülkeler için anti damping ve anti sübvansiyon vergi oranlarını listeledi: Türkiye, Brezilya, Hırvatistan, Mısır, Yunanistan, Hindistan, Endonezya, Oman, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya ve Tayvan. Getirilen gümrük vergileri, Trump yönetimi zamanında ulusal güvenlik yasası kapsamında alüminyum ithalatının çoğuna getirilmiş olan %10'luk ABD gümrük vergilerine ilave olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TMSF'den son dakika "Dumankaya Adres ve Vadi" açıklaması!
İŞ-YAŞAMTMSF’den Dumankaya açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ocakta 929 yatırım teşvik belgesi verdi
İŞ-YAŞAMOcakta 929 yatırıma teşvik belgesi
Yatırımcı şirketlerden ne istiyor?
İŞ-YAŞAMYatırımcı şirketlerden ne istiyor?
Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı yüzde 14 yükseldi
İŞ-YAŞAMGüneydoğu Anadolu'nun ihracatı arttı
Türkiye Finans'tan ilk 10 hedefi
İŞ-YAŞAMTürkiye Finans'tan ilk 10 hedefi
Hane halkı yurt içi tüketim harcamaları, 2020'de yüzde 10,8 arttı
İŞ-YAŞAMHane halkı tüketim harcamaları arttı
Barclays, Türkiye'nin büyüme beklentisini artırdı
İŞ-YAŞAMBarclays, Türkiye'nin büyüme beklentisini artırdı
Güney Kore'den küçük işletmelere 13.4 milyar dolarlık yeni destek
İŞ-YAŞAMGüney Kore'de küçük işletmelere yeni destek
Bakan Varank: Türkiye imalat sanayisi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ediyor
İŞ-YAŞAM'GSYH'ye en büyük katkı imalat sanayisinden'
REKOR| Son dakika: Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı
İŞ-YAŞAMİhracatta şubat rekoru