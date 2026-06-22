ABD - Türkiye maçının hakemi belli oldu!

CHP'deki bölünme geri dönülmez bir noktaya mı geldi? Kılıçdaroğlu'nun 5 ay sonra kurultay yapma şartı ne? Partiye kurultay imzalarını teslim eden Özgür Özel sonuç alacak mı? Son gelişmelerin ardından partilerin oy oranı nasıl değişti? CHP iktidar iddiasını sürdürüyor mu? CHP'de Kılıçdaroğlu cephesi ... Daha Fazla Göster

CHP'deki bölünme geri dönülmez bir noktaya mı geldi? Kılıçdaroğlu'nun 5 ay sonra kurultay yapma şartı ne? Partiye kurultay imzalarını teslim eden Özgür Özel sonuç alacak mı? Son gelişmelerin ardından partilerin oy oranı nasıl değişti? CHP iktidar iddiasını sürdürüyor mu? CHP'de Kılıçdaroğlu cephesi kaç, Özgür Özel kaç puan oy alıyor? Bu krizden çıkış yolu ne? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevigen, Gazeteci Gürkan Zengin, Area Araştırma Şirketi Başkanı Murat Karan ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Armağan Öztürk yanıtladı. Daha Az Göster