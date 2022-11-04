ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye "nükleer silah" uyarısı 0:00 / 0:00

AA

Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, ABD'li mevkidaşı Llyod Austin ile Kuzey Kore'nin taktiksel dahil herhangi bir nükleer silah kullanmasına, Kim Jong-un rejiminin sonunu getirecek bir karşılık verecekleri konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Bakan Lee, ABD-Güney Kore Savunma İstişare Toplantısı kapsamında Pentagon'da Austin ile bir araya geldi ve ikili, görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup Lee, Kuzey Kore'nin nükleer füze konusundaki ilerlemesini sadece Kore Yarımadası ve Kuzey Doğu Asya için değil, aynı zamanda uluslararası barış ve istikrar için de büyük bir tehdit olarak değerlendirdiklerini söyledi. Koreli Bakan, bu tür tehditlere karşı caydırıcılık için ABD ile askeri kabiliyet ve konuşlanmalarını daha da güçlendirme kararı aldıklarını dile getirdi.

Austin'in sadece füze savunma kabiliyetleri değil aynı zamanda nükleer, konvansiyonel, uzay, siber ve elektromanyetik alanda Kore'ye "genişletilmiş bir caydırıcılık sağlamayı taahhüt ettiğini" belirten Lee, "Bakan Austin ve ben, Kuzey Kore tarafından taktik nükleer silahların kullanımı da dahil olmak üzere herhangi bir nükleer saldırının kabul edilemez olduğu, ittifakın (ABD-Kore-Japonya) vereceği kararlı ve ağır karşılıkla bu tür bir saldırının Kim Jong-un rejiminin sona ermesiyle sonuçlanacağı konusunda teyitleştik." diye konuştu. Lee, Bakan Austin ile Kuzey Kore'nin muhtemel nükleer silah kullanım senaryolarını konuştuklarını da işaret etti.

Kuzey Kore'nin yakın zamanda bir nükleer test yapmasını bekleyip beklemediğine yönelik soruya Lee, Pyongyang yönetiminin üçüncü bir yer altı nükleer test tesisi kurduğunu bildiklerini ve bir nükleer test yapmaya hazır olduğunu ileri sürdü. Koreli Bakan, bu testin ne zaman yapılacağını kestirmenin zor olduğunu sözlerine ekledi.