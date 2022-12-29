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ABD ve İtalya, Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 testini zorunlu hale getiriyor

ABD ve İtalya, Kovid-19 vakalarının Çin'de tırmanışa geçtiğini belirterek bu ülkeden gelecek yolcular için Kovid-19 testini zorunlu hale getirmeyi planladığını bildirdi.

ABD ve İtalya, Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 testini zorunlu hale getiriyor
AA / HABERTURK.COM

ABD, Çin'de artan vaka sayıları nedeniyle bu ülkeden gelen yolculardan Kovid-19 test sonucu isteneceğini duyurdu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 5 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Çin'den ABD'ye gelenler için Kovid-19 testi yapılması ve negatif sonuçlu test ibrazını zorunlu hale getirilmesi kararı aldıklarını duyurdu.

CDC'den yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın Hong Kong ve Makao'dan seyahat edecek kişiler için de geçerli olacağı belirtildi.

Çin'den gelen verilerin "yeterli ve şeffaf" olmadığı gerekçesiyle bu önlemin alındığı belirtilen açıklamada, dünya çapında Kovid-19'un farklı varyantlarının ortaya çıkmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Çin'den seyahat edecek aşılı yahut aşısız 2 yaş ve üzeri herkesten test isteneceği, uygulamanın üçüncü bir ülke üzerinden transit uçuş gerçekleştiren kişiler için de geçerli olacağı bildirildi.

İTALYA'DAN DA TEST ZORUNLULUĞU

İtalya Sağlık Bakanlığı, Çin'de artan Kovid-19 vakaları sebebiyle Çin'den İtalya'ya gelenler için Kovid-19 testi yapılmasını ve negatif sonuçlu test ibrazını zorunlu hale getirme kararı aldı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Sağlık Bakanı Orazio Schillaci, "Çin'den gelen tüm yolcular için İtalya'dan transit geçiş yapanlar da olmak üzere Kovid-19 sürüntü testi yaptırmalarına yönelik düzenlemeyi imzaladım. Bu tedbir, İtalyan halkını virüsün olası türlerinden korumak için esastır. Bu konuda Bakanlar Kurulu'na da detaylı bilgi vereceğim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Milano Malpensa ile Roma Fiumicino havaalanlarında yine Çin'den gelen ve durumu şüpheli görülenler için test noktalarının yeniden aktif hale getirileceği kaydedildi.

MİLANO'YA GELEN HER İKİ YOLCUDAN BİRİ POZİTİF

ANSA ajansının yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, Milano Malpensa Havaalanı'na gelen her 2 yolcudan 1'i Kovid-19 pozitif.

Lombardiya Bölgesi Sağlık ve Refah İşlerinden Sorumlu Bölge Meclisi Üyesi Guido Berolaso, 26 Aralık'ta Çin'den Milano'ya gelen uçaktaki 92 yolcudan 35'inin pozitif çıktığını, ikinci uçakta ise 120 yolcudan 62'sinin pozitif olduğunu bildirdi.

Çin, kısa süre önce salgın tedbirlerini gevşetmeye başlayacağını açıklamıştı.

Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Japonya, Malezya, Güney Kore, Hindistan, Tayvan gibi ülkeler, Çin'den seyahat edecek yolculara ilave tedbirler getirmiş, birçoğu negatif test ibrazını zorunlu kılmıştı.

Fotoğraf: AP

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