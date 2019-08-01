Ekim 1971'de gerçekleşen görüşmenin ses kaydındaki ırkçı ifadelerin, Birleşmiş Milletler'deki Afrikalı delegeler için kullanıldığı anlaşıldı.

The Atlantic adlı dergide yayınlanan haberde, 1981-1989 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Reagan'ın, bir oturumda ABD aleyhine oy kullanan ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıyan Afrikalı BM delegelerini kastederek ırkçı ifadeler kullandığı dikkat çekti.

"HALA AYAKKABIDAN RAHATSIZ OLUYORLAR"

1971'de Kaliforniya valisiyken Ronald Reagen'ın bir gece önce gerçekleşen oturumu televizyondan izlediğini söylediği telefon görüşmesinde, "Afrika ülkelerinden gelen maymunlara bakıyorum da, lanet olsun onlara" dediği, BM Genel Kurulu'ndaki oylama sonrası Tanzanyalı diplomatların geleneksel dansları için ise, "Hala ayakkabıdan rahatsız oluyorlar!" dediği anlaşıldı. Bunun üzerine ise hattın diğer ucunda bulunan Richard Nixon'ın kahkaha attığı duyuldu.

Reagen ile telefon görüşmesini sonlandıran dönemin ABD Başkanı Nixon'ın telefonla dönemin ABD Dışişleri Bakanı William Rogers'ı aradığı, "Ronald Reagen'ın bir önceki akşam televizyonda olanları izlediğini ve yaşananlara tepkili olduğunu" anlatarak, Dışişleri Bakanı Rogers'a; "Reagen televizyonda görmüş, şeyleri, eee… dün akşam şu yamyamları görmüş televizyonda. Tanrım, ayakkabı bile giymiyorlarmış. ABD ise kaderini bunların eline bırakıyor." dediği duyuldu.

MAHREMİYET KALKTI

İlgili ses kaydının orijinalinin Ulusal Arşivler tarafından 2000 yılında yayımlandığı, fakat Reagen'ın mahremiyetini korumak için ırkçı ifadelerin eksiltildiği, Ronald Reagen'ın 2004 yılında hayatını kaybetmesinin ardından mahremiyet kaygılarının ortadan kalktığı bildirildi.

New York Üniversitesi'nin tarih bölümü öğretim üyelerinden Tim Naftali, Ulusal Arşivler'den "Ronald Reagen'ın dahil olduğu görüşmelerin tekrar incelenmesi" için izin istedi. Ulusal Arşivler, bunun üzerine Ekim 1971'de gerçekleşen Reagen-Nixon görüşmesinin tamamını internete yükledi.