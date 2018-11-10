ABD’nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde başlayan orman yangınlarında en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen orman yangınının ardından Bin Oak şehrinden 25 binden fazla kişi tahliye edildi. Bölgede yangınların kontrol altına alınamadığı aktarıldı. Butte County Şerifi Korey Honea yaptığı açıklamada, önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangında 9 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Honea, bazı insanların araçlarının içerinde ve dışında ölü olarak bulunduğunu belirterek çok sayıda kişinin yaralandığını, bazı bölgelerde yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekiplerinin de yaralandığını söyledi. Kalifornia itfaiye ofisinden yapılan açıklamada, 650’den fazla konutun yangından tahrip olduğu, 260 ticari yapının da zarar gördüğü ve yangınların halen kontrol altına alınamadığı duyuruldu.

Bin Oaks Belediye Başkanı Andy Fox gazetecilere yaptığı açıklamada, Ventura County Bin Oaks kentinin yüzde 75'inin yangın tehlikesi altında olduğu gerekçesiyle boşaltıldığını söyledi. Fox, Malibu kentinin bütün ünlü yerleşim bölgesinin de tamamıyla tahliye edileceğini, bölgede bir milyon insanın risk altında olduğunu açıkladı.

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