AB'den dijital ekosistemde sorumluluk çağrısı 0:00 / 0:00

Çarşamba günü Brüksel'de düzenlenen medya brifinginde AB yetkilileri, sahte bilgi, dezenformasyon ve manipülasyonla mücadelede, uygulama kurallarını katılaştıracağını açıkladı.

Brüksel’de düzenlenen medya ve dezenformasyon brifinginde, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, özellikle dijital reklam şirketlerini kast ederek, ‘‘sistematik dezenformasyon üreticilerinin para kazanmasının önlemek istediklerini’’ aktardı.

Hukukun üstünlüğü ve medya dezenformasyonu konuları kapsamında Brüksel'de düzenlenen bir toplantıda konuşan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, "Dezenformasyon hala iyi satan bir şey’’ diyerek reklamların dezenformasyonlu içeriğin yanında olmaması gerektiğini söyledi.

— Věra Jourová (@VeraJourova) May 26, 2021

Yeni uygulanacak kurallar kapsamında artık dijital reklam şirketleri kodla kaydolacak. Bu kod sayesinde dijital platformlar ve reklam şirketlerinin dezenformasyon içeren bilgiyi teşvik etmesi kolayca tespit edilecek.

Guardian'ın aktardığı habere göre, aynı zamanda dezenformasyonlu içeriğin reklam şirketleri tarafından reddedilmesi de bu dijital kod sayesinde tespit edilecek. Bu sayede reklamlarda şeffaflık sağlanacak ve sistematik dezenformasyon içeren bilgilerin yayılmasını sağlayan içeriklerin önüne geçilecek.