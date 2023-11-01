Haberler Gündem İnanç Abdest Nasıl Alınır? Namaz Abdesti Nasıl Alınır, Sırası ve Farzları Neler? (Kadın ve Erkek)

Abdest nasıl alınır? Doğru abdest alınışı, anlatımı ve abdest alma sırası Abdest nasıl alınır sorusu, özellikle dini yükümlülüklerine yeni başlayan kadın ve erkekler tarafından merak konusudur. Namaz abdesti, İslam'da ibadetlerin temel taşlarından biri olarak bilinir ve hem kadın hem erkek için de doğru bir şekilde abdest alınışı esastır. Abdestin farzları, bu sürecin vazgeçilmez bölümlerini oluşturur. Kadın ve erkek için abdest alma sırası ve abdest alınışı detaylarına hakim olmak, namaz abdesti alınışı konusunda kritik öneme sahiptir. Abdest, İslam'da saflığı ve temizliği temsil eden bir eylem olup, her ibadet öncesi gerekli bir hazırlıktır. Peki, abdest nasıl alınır? İşte, kadın ve erkek abdest alma şekli, sırası, farzları ve duaları... Habertürk Giriş: 01.11.2023 - 11:09 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:09 facebook

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Abdest alınışı, İslam dininin temel taşlarından birini oluşturur. Abdest nasıl alınır sorusu, dinini doğru bir şekilde yaşamak isteyen herkes tarafından sıkça sorulmaktadır. İbadetlerden önce abdest almak zorunlu olup, günlük hayatta da abdestli olmak pek çok sevap kazandırır. İslam Peygamberi Hz. Muhammed de de tüm işlerini abdestli bir şekilde yapmıştır. Bu noktada, kadın ve erkek için abdest alınışında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. İster gusül, ister normal abdest olsun, alınış sırası, sünnetler ve farzlar titizlikle yerine getirilmelidir. Peki, doğru bir şekilde abdest nasıl alınır? Hemen aşağıda, sizlere Diyanet bilgisi ile "Abdest nasıl alınır?" sorusunu yanıtladık. Adımları takip ederek doğru bir şekilde abdest alabilirsiniz.

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Abdest Nedir? Abdest, bazı ibadetleri yapabilmek için dirseklerle beraber el ve kolların, yüzün ve aşık kemikleri ile beraber ayakların yıkanması ve başın mesh edilmesinden ibaret hususi bir temizliktir. Abdestle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı mesh edin ve aşık kemikleri ile beraber ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin.” (el-Maide, 5/6) buyurulur. Hz. Peygamber (s.a.s.), abdestin nasıl alınacağını Müslümanlara fiili olarak gösterdiği gibi (İbn Mace, Taharet, 47 [419]; Merğinani, el-Hidaye, 1/16) abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah (c.c.) katında kabul olunmayacağını da ifade etmiştir (Buhari, Vudu’, 2 [135]; Müslim, Taharet, 2 [225]; İbn Mace, Taharet, 47 [419]).