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ABD Güney Carolina senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez ve New Hampshire senatörü Jeanne Shaheen’in de aralarında bulunduğu bir grup senatör Yemen’deki operasyonlar ve Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan’a yaptırım uygulamayı öngören yasa tasarısına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.
Graham’ın Suudi Arabistan’a Muhammed Bin Selman’ın veliaht prenslikten uzaklaştırılması çağrısında bulunması dikkat çekti.
Senatör Graham, “Suudi Arabistan’daki dostlarımıza sesleniyorum, işler değişmeden ABD Senatosu ile asla bir ilişkiniz olmayacak. O değişikliğin ne olduğunu tespit etmek de size kalmış. Bana göre şu anki işleyiş yürümüyor. Ülkeler ve şahıslar arasında ilişkiler vardır. O şahıs, Veliaht Prens o kadar zehirli o kadar lekeli, o kadar kusurlu ki orada bir değişiklik olmadan gelecekte Suudi Arabistan ile iş yapamayacağım.”
ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkinin yürümediğine dikkat çeken Graham, iki ülke arasındaki ilişkiyi “bir değerden ziyade bir yük” olarak tanımladı.
SENATOYA YENİ TASARI
Senatör Menendez ise Yemen’deki insani kriz ve Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan’a yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarını Senato Dışilişkiler Komitesine sunduklarını kaydetti. Menendez, bu tasarıyla Riyad’a ekonomik yaptırımlar uygulanmasını ve silah satışlarının durdurulmasını sağlayacaklarını ifade etti
Menendez, “Bu (yasa) sadece ABD müttefiki olduğunuz için birini fütursuzca öldüremeyeceklerine dair küresel bir mesaj gönderiyor.” dedi. Tasarının ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkinin sonu olmayacağını belirten Menendez, “Suudi Arabistan'ın değişmesi gerektiğini söylüyoruz.” diye konuştu.
Diğer taraftan aynı toplantıda konuşan Shaheen ise, Yemen’de olup bitenlerin “kabul edilemez olduğunu” belirtti. Shaheen, "Bu bitmeyecek. Sorumlu olanlar hesap verecektir. Bu çift partili çaba devam edecek.” dedi.
Tasarının bugün Dışilişkiler Komitesinde oylanması bekleniyor.
Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaş yetkilerini kısıtlayacak ve ABD’nin Yemen’de Suud öncülüğündeki koalisyona verdiği desteğin durdurulmasını öngören yasa tasarısının genel kurulda tartışılması senatoda oylandı.
Genel kurulda tartışılması 60’a karşı 39 oyla kabul edilen bu tasarının bugün genel kurulda oylanması bekleniyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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