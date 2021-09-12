Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelirken geceye Abdülkadir Ömür'ün gözyaşları damga vurdu. Sarı-kırmızılılar 20. dakikada 1-0 öne geçerken atağın başında topu kaptıran Abdülkadir Ömür protesto edildi.

Dakikalar 39'u gösterirken Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı oyuncu değişikliği kararı verirken İsmail Köybaşı ile Abdülkadir Ömür'ü oyundan aldı ve yerlerine Yusuf Sarı ile Anders Trondsen dahil oldu. Abdülkadir Ömür kenara gelirken bordo-mavili taraftarlar yoğun bir şekilde milli futbolcuyu ıslıkladı.

Abdülkadir saha kenarına geldiği anda bir taraftar sahaya atladı ve elindeki formayı Abdülkadir'e vererek "Düzgün top oyna" diyerek sitemde bulundu. Görevliler taraftarı saha kenarından dışarı çıkardı. Kulübeye oturduğunda havluyu yüzüne alan Abdülkadir Ömür gözyaşlarını tutamadı. Milli futbolcuyu takım arkadaşları teselli etmek istese de genç futbolcu bir türlü sakinleşmedi. Isınmakta olan Galatasaraylı Taylan Antalyalı da Abdülkadir'in yanına giderek genç futbolcuyu teselli etti.

2013-14 sezonunda Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor futbolcusu Volkan Şen de Çaykur Rizespor mücadelesinin 42. dakikasında taç atışı kullanırken taraftarın tepkisini çekmiş ve ağlayarak oyunu terk etmişti.