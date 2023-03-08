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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu ile küskün ayrıldı

Trabzonspor'dan istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu ile küskün ayrıldı. İkilinin bir süredir konuşmadığı öğrenildi. İşte detaylar

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  • Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu ile küskün ayrıldı - Trabzonspor haberleri

    Trabzonspor'da bir dönem kapandı. Takımı 38 yıl sonra şampiyon yapan başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ardından bu başarının bir başka mimarı teknik direktör Abdullah Avcı da görevinden ayrıldı.
  • Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu ile küskün ayrıldı - Trabzonspor haberleri

    Ağaoğlu ve Avcı'nın bir süredir konuşmadıkları ortaya çıktı. 
  • Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu ile küskün ayrıldı - Trabzonspor haberleri

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  • Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu ile küskün ayrıldı - Trabzonspor haberleri

    Bordo mavililer, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve son olarak da Konferans Ligi'nde hayal kırıklığı yarattı. 
  • Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu ile küskün ayrıldı - Trabzonspor haberleri

    Trabzonspor, Süper Lig'de de lider Galatasaray'ın 19 puan gerisine düştü.
  • Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu ile küskün ayrıldı - Trabzonspor haberleri

    Mali açıdan yapılan yatırımın sahaya başarı olarak yansımaması başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın arasını açtı. 
  • Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu ile küskün ayrıldı - Trabzonspor haberleri

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  • Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu ile küskün ayrıldı - Trabzonspor haberleri

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  • Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu ile küskün ayrıldı - Trabzonspor haberleri

    Trabzonspor'da 116 maça çıkan Abdullah Avcı, bu maçlarda 65 galibiyet, 29 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı.
  • Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu ile küskün ayrıldı - Trabzonspor haberleri

    Trabzonspor tecrübeli teknik adamla 1 Süper Lig ve 2 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşadı.

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