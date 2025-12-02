Habertürk
        Abdullah Avcı'dan Çaykur Rizespor açıklaması - Çaykur Rizespor Haberleri

        Abdullah Avcı'dan Çaykur Rizespor açıklaması

        Teknik Direktör Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor ile görüşmeler yaptığına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        02.12.2025 - 14:00
        Çaykur Rizespor'un teknik direktör adayları arasında bulunduğu öne sürülen Abdullah Avcı'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

        Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

        "Son günlerde hakkımda Çaykur Rizespor ile anlaştığım yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu iddialar doğru değildir ve herhangi bir görüşmem olmamıştır. Şehrimin takımı Ç.Rizespor’a başarılar dilerim."

