Abdullah Avcı'dan Çaykur Rizespor açıklaması!

Çaykur Rizespor'un teknik direktör adayları arasında bulunduğu öne sürülen Abdullah Avcı'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde hakkımda Çaykur Rizespor ile anlaştığım yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu iddialar doğru değildir ve herhangi bir görüşmem olmamıştır. Şehrimin takımı Ç.Rizespor’a başarılar dilerim."