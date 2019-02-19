Savunmadaki birkaç kişi dışında herkesin gol kaçırdığını, çok net pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Avcı, şu görüşleri paylaştı:
"Oyuncularım bütün organizasyonları doğru uygulamaya çalıştılar. Savunmada iki yeni oyuncu olmasına rağmen, oyuncu üzerinden değil de oyun üzerinden değerlendirdik. Attığımız golde bir organizasyon golüydü. Oyunu daha erken koparabilirdik. Şampiyonluk yarışında deplasmanda iyi bir takıma karşı çok değerli bir galibiyet aldık. Rakip mesafe olarak bizden daha fazla katetmiş olabilir ama yüksek şiddetteki koşumuz rakipten daha fazlaydı. Edin Visca en fazla sprint yapan oyuncuydu. Oyun içinde oyun disiplinine son derece sadık kaldılar. Önemli bir virajda, önemli bir galibiyetle dönüyoruz. Oyunun bütününde ilk yarıda Kudriashov'un ayağının kaymasıyla rakibe verdiğimiz pozisyon var. Onun dışında pozisyon vermedik. Oyunu tamamen elinde tutan ve hücum organizasyonlarını geliştiren ve net pozisyonlara giren takımdık. Burada kazanıp dönmek, son derece değerli."
Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'ın yönetimi ile ilgi soru üzerine teknik direktör Avcı, "Hakemler hakkında kazanırken de kaybederken de hiç konuşmadım. Rakibin oyuncumuzun ayağının kaydığı pozisyon dışında pozisyonu var mıydı? Yok değil mi? Girdiğimiz ise 6-7 pozisyon var. Bence oyun tarafından bakarsak daha değerli olur." yorumunu yaptı.
Kaybettiği, canının yandığı zamanlarda bile, "Ben hata yaptım, oyuncum hata yaptı, hakem hata yaptı." diyerek oyuna baktığını anlatan Avcı, "Türk toplumu olarak oyuna bakarsak bunun altından kalkabiliriz. Her insan hata yapar, hataları buna göre kabulleniriz. Benim bu ligde attığım gol, VAR göstermedi diye iptal edildi ben yine bir şey söylemedim." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.