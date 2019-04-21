Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensupların açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor karşısında oyuncularının vazgeçmediklerinin altını çizen Abdullah Avcı, “Özellikle ligin ikinci yarı itibariyle en iyi çıkış yapan, topa sahip olup rakip arkası koşu yapan Rizespor takımıyla karşılaşacaktık. Rakibe göre olan organizasyonumuzu kullanmak istedik. İlk yarı itibariyle özellikle saha dağılımı ve organizasyonumuzu istediğimiz şekilde oynayamadık. Rakip o anlamda daha arzuluydu. Ona rağmen 3 net pozisyona girdik. İkinci yarı itibariyle oyunu 62. dakikaya kadar elimize aldık. İkinci yarı 38 kez ceza sahasına girmişiz. Golden sonra iki kez sistem değiştirdik. Son bolümde 2 santrforla hamlelerimizi denedik. Fırsatlar yakaladık. Sonuna kadar kovaladık. VAR’dan penaltı kazandık ve bunu değerlendirdik. Mağlup olsak zihinsel yıpranma olabilirdi. Hala 3 puan öndeyiz. Oyuncular vazgeçmeden devam ettiler. Kimseden beklentimiz yok. Bizi buraya getiren oyun gücümüze güveniyoruz. Organizasyonlarımızın içine duyguları sokmadan kullanmaya devam edeceğiz. 3 puan öndeyiz devam ediyoruz” şeklinde konuştu.



“BU TAKIMDA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Abdullah Avcı, hakem tartışmalarıyla ilgili insanlar üzerinde algı oluşturmanın yanlış olduğunu savunarak, “Sahanın dışını ben çok konuşan biri olmadım ne hakemle ne de başkalarının söyledikleriyle ilgili çok konuşmadım. Ülkemizde 40 senedir bu senaryoların devamlı konuşulduğu ortam var. İnsanların emekleri var. Uzun süredir verilen emekler var. Sonuçlar alınır alınmaz, ama emekler çalınmaz. Bunlarla ilgilenmiyorum. Sahanın içiyle ilgilenmeye devam ediyorum. Sahanın içinde kalmazsak, hakem veya medya üzerinden bunları konuşursak kimseye bir şey öğretemeyiz. Kendimizi geliştiremeyiz. Bu takımda kalmaya devam edeceğiz. İnsanlara algı oluşturmaya gerek yok. Cuma akşamı Göztepe maçı ile devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK”

Avcı, isminin Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

“Beşiktaş ile ilgili olarak da bir teknik adam oynattığı oyun organizasyonu, takıma kattığı değer, bunların konuşulması beni mutlu ediyor. Ekip olarak iyi şeyler yaptığımızın göstergesidir. Önümüzde yakın zamanda tek ve ulaşılır bir hedef var o da şampiyonluk. Tek hedefimiz o.”



“KULÜBÜN BÖYLE BİR KÜLTÜRÜ YOK AMA OYUNCULARIN VAR”

Deneyimli teknik adam, ‘Yaşadığınız puan kayıplarının sebebi stres mi?’ sorusuna ise şu şekilde cevapladı:

“Kolay süreler değil. Kulübün böyle bir kültürü yok ama oyuncu grubumuzun deneyimleri var. Seyirci de takımı itebilme adına önemli bir faktördür. Bunlar olabilir. Plansız hareket edemeyiz. Kaotik bir oyunu kabul edemem. Her iki tarafa dönen oyunun içinde biz olamayız. 3 sistem değiştirdik. Olamadık ama kolay süreç değil bu herkes için geçerli.”