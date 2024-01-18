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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Abdullah Avcı: "Neden bizimle değiller bilmiyorum" - Trabzonspor Haberleri

        Abdullah Avcı: "Neden bizimle değiller bilmiyorum"

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Manisa FK maçı sonrası flaş açıklama yaptı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.01.2024 - 22:04 Güncelleme: 18.01.2024 - 22:04
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        "Neden bizimle değiller bilmiyorum"
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        Avcı, kadroda yer almayan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

        Deneyimli teknik adam, "Sebebini bilmediğim bir şekilde bugün Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok aramızda yoktu. Onlarla ilgili kulübümüz açıklama yapar." şeklinde konuştu.

        BAKASETAS AÇIKLAMASI

        Avcı sözlerinin devamında, "Bakasetas ile hemen hemen aynı dönemde geldik bu takıma. Çok özel bir karakter. Ama şu ana kadar transferi gerçekleşse dahi burası için her şeyi veren bir oyuncu. Henüz benim önüme gelen net bir şey yok. Bakasetas ile transfer konusunu hiç konuşmadık." ifadelerini kullandı.

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