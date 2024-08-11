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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Abdullah Avcı: “Trabzonspor vazgeçmez, ben de vazgeçmem” - Trabzonspor Haberleri

        Abdullah Avcı: “Trabzonspor vazgeçmez, ben de vazgeçmem”

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor maçının ardından, "Trabzonspor vazgeçmez, ben de vazgeçmem" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 22:33 Güncelleme: 11.08.2024 - 22:33
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        "Trabzon vazgeçmez, ben de vazgeçmem"
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        Trendyol Süper Lig’in ilk hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile golsüz berabere kaldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mücadeleyi değerlendiren Avcı, “Yeni sezon hepinize, hepimize bütün futbol ailesine hayırlı olsun. Umarım futbolu iyileştirme gücünü futbol ailesi olarak iyi kullanırız. Birliğimizi, üslubumuzu buna göre kullanıp bunun gücünden faydalanırız. Çünkü bu oyun haftanın dört günü bizim evimizin içinde, dışarıda taraftarlarımız. Onun için tekrar hayırlı olsun. Oyuna gelecek olursak ilk 35 dakika aslında oyun tamamen istediğimiz gibi planladığımız gibi organize bir şekilde ilerledi. Atamadığımız final pasları vardı. Oyun istediğim gibi gidiyordu ama 35. dakikadan sonra kendimizin yaptığı bireysel hatalar oldu. Okay’ın kaybettiği, Trezeguet'in çabuk kaybettiği kaptanın da birden sırtına çarptı. Pozisyonda rakibi pozisyona soktuk. Bireysel yaptığımız hatalardan dolayı. Rakip de orada güçlendi. Bunu aşmak, bu oyunu açmak kolay olmuyor. İkinci yarı itibarıyla bizim için kazanma fırsatı da geldi. Ama rakibe de geldi. Yani ciddi bir oyun oldu. Çok alışık olmadığımız bir oyundu. Kazanmak istiyorduk, burada bu şekilde başlamak istiyorduk. Kazanmak bizi çok ileri götürecekti. Ama oyun içinde bunlar var. Şimdi buradan çıkacağız. Perşembe günü bir Avrupa kupası maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanıp sonra önümüzde bir ara var. Trabzonspor zirveye oynayacaktır, yarışın içinde olacaktır. Trabzonspor vazgeçmez, ben de vazgeçmem” diye konuştu.

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