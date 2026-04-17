        Haberler Spor Futbol Abdullah Avcı: Turnuva takımı olmaya doğru gidiyoruz

        Abdullah Avcı: Turnuva takımı olmaya doğru gidiyoruz

        Teknik Direktör Abdullah Avcı, A Milli Futbol Takımı'nın turnuva takımı olma yönünde adımlar attığını söyleyerek, "Son 3 Avrupa Şampiyonası ve sonuncusunda bir çeyrek final var. Onun ardından da Dünya Kupası var. Bakıldığında bir turnuva takımı olmaya doğru gidiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 15:08 Güncelleme:
        "Turnuva takımı olmaya doğru gidiyoruz"

        Değişen Transferler ve Scouting Dünyası Paneli’ne katılan Teknik Direktör Abdullah Avcı, etkinliğin sona ermesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        A Milli Futbol Takımı’nın 24 sene sonra Dünya Kupası’na gitmesiyle ilgili değerlendirmeler yapan Avcı, "Turnuva takımı olmak önemliydi. Son 3 Avrupa Şampiyonası ve sonuncusunda bir çeyrek final var. Onun ardından da Dünya Kupası var. Bakıldığında bir turnuva takımı olmaya doğru gidiyoruz. Mevcut oyuncu grubu genç ama deneyimli. Uluslararası arenada da oynayan, ülkemizde büyük takımlarda da oynayan oyuncuların performansları var. Montella’yı da tebrik ediyoruz. Mevkisel olarak tabii ki eksikleri vardır, bunun üzerine çalışıyorlardır. Belki buna göre bir oyun çıkarıyorlardır. Güzel duygular yaşattılar. Haziran ayında Dünya Kupası’nı dört gözle bekliyoruz. Orada onlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

        "HER TÜRLÜ BAKTIĞINIZDA GALATASARAY'IN 2 PUANLIK AVANTAJI VAR"

        Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Avcı, "Rekabetin olması, takım sayısının fazla olması güzel. Son haftalara geldikten sonra, final yaklaştığında puan kayıpları olabiliyor. Her zaman da olmuştur. Çünkü burada fiziksel ve taktikten çok zihinsellik devreye giriyor. Yarış devam ediyor. Her türlü baktığınızda Galatasaray’ın 2 puanlık avantajı var. Fenerbahçe önemli bir moral kazandı. Trabzon sezon başından beri yarışın içinde. Keyifli bir süreç yaşanıyor seyir açısından. Biz bunları seyredip hak edenin kazandığı bir lig beklerim. Lig bitecek, 3 gün sonra yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Onun için sadece sahanın içinde kalan; senaryolarla değil, keyifli bir şekilde sahanın içindeki oyunu görmek bizi daha mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.

        Kariyerinde iz bıraktığı Başakşehir ve Trabzonspor kulüplerinin şu anki teknik direktörleri Nuri Şahin ve Fatih Tekke ile ilgili düşüncelerini de Abdullah Avcı, "Potansiyel teknik direktörler. Son derece sağlıklı gidiyorlar. Onlara başarılar diliyorum. Kendilerini geliştirmeye çalışan bulundukları kuruma katkı sağlayanlardır. Bu süreç onlar için iyi gidiyor. Umarım üstüne koyarak devam ederler" şeklinde aktardı.

        "BENİ MUTLU EDECEK BİR HEDEFİN İÇİNDE OLMAK İSTERİM"

        Son olarak Abdullah Avcı, "Sizi önümüzdeki sezon bir takımın başında görecek miyiz?" şeklindeki soruyu da, "Çok uzun süre çalıştım. 3 takımda çalıştım. Çok fazla tükettiğim bir şey yok. Hep yukarıya doğru yarışan takımlarda oldum. Doğru bir kariyer planlaması, beni mutlu edecek, heyecanlandıracak bir hedefin içinde olmak tabii ki isterim. Doğru zamanda doğru şekilde bir yerde duruyordur diye düşünüyoruz. Şu anda seminerler, organizasyonlar, maç seyretmeler şeklinde günlerimiz geçiyor" dedi.

