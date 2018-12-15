Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda lider Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da puan kayıpları devam etti. Son dönemdeki kötü performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de zirve yarışı adına büyük önem taşıyan maçtan bir puan alabildi.
Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 karşılaşmasının sadece birini kazandı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 8 puan toplarken 16 puan yitirirken Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 13 karşılaşmada 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak maç sonrasında açıklamalar yaptı. Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:
"Berabere kaldık ve aradaki puan farkını koruduk. Onyekuru'yla da son dakikalarda bir pozisyondan yararlanamadık. Bir maçımız kaldı. Ona hazırlanıp, ocak ayında yapılanmaya gideceğiz."
Porto maçı sonrasındaki açıklamalarıyla ilgili soruya Albayrak: "Ben bu maçı düşünerek, içerideki atmosferi söyledim. Hoca da ben de oyuncuları tebrik ettik. Bunu farklı noktalara çektiler, canları sağ olsun. Bizim bütün gayemiz bu maça takımı hazırlamak içindi."
"Ben bu kulüpte 5 yıl görev yaptım 5'inde de şampiyonluk yaşadım. Bu 6. yıl, bunda da şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. O zaman bu konuşanlar üzülecek."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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