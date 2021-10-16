DHA

2019 olağan genel kurul toplantısında konuşan Albayrak, Falcao´nun transferinde bütün Türkiye´nin ayağa kalktığını belirterek, şunları söyledi:

"Başkan dedi ki, `Taraftarın dediğini yapacağım, Falcao´yu istiyorum´. Monaco´ya gittik, görüşmeler yaptık. Şanssız bir resim ortaya çıktı. O resmin ortaya çıkmasından dolayı özür dilerim. Bir hataydı. Falcao´ya bonservis bedeli istediler. Falcao da, ´Ben Falcao´yum, öyle 5-6 milyon Euro transfer bedeli ile bir yere gitmem, bana imza parası vereceksiniz´ dedi. Babel´i sezon ortasında alırken, 2.5 milyon Euro imza parası verdik. Babel´e de buna yakın ücret ödedik. Birkaç kişi hariç herkes maaşından 1.5 maaş indirim yaptı. Falcao´dan 500 bin Euro kestik mi, kestik. Sezonu kapamış Andone ülkesine dönerken 1.5 maaş indirim yaptı. O günlerde indirim yapan futbolculara teşekkür ediyorum. Falcao´ya yıllık 5 milyon Euro verdik. İmza parası içinde olma şartı ile verdik. Bu transfer tutmadı, olmadı. Dünya çapında santrfor alıyorsunuz, tutmadı. Şanssızlık mı diyelim, uymadı. Falcao´yu aldık. Bunu da başkan tamamen taraftarın isteklerine, arzularına dayanarak aldı. Falcao´ya verdiğimiz para yıllık 5 milyon Euro. Maç başı ücretleri vardı. Falcao´nun durumu budur" şeklinde konuştu.