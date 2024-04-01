Abdurrahman Tutdere kimdir? Yeni Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere kaç yaşında, nereli?
31 Mart yerel seçimlerde seçmenler yerel yöneticilerini belirmek için sandık başındaydı. YSK yayın yasağını kaldırdı ve belediye başkanları tek tek açıklandı. Adıyaman'da sandıkların %100 oranında açıldı ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere oldu. CHP adayı Abdurrahman Tutdere, oyların yüzde 49.74'ünü aldı. Adıyaman'ın yeni belediye başkanı Abdurrahman Tutdere hayatı ve siyasi kariyeri ile gündeme gelmeye başladı. Peki Abdurrahman Tutdere kimdir? Yeni Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere kaç yaşında, nereli?
Abdurrahman Tutdere hayatı ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. 2018 Genel Seçimleri'nde CHP'den Adıyaman milletvekili olarak seçilen Tutdere, siyasi kariyeri boyunca hukuk ve adalet konularında çalışmalar yürüttü. 31 Mart 2024 seçimlerinde Adıyaman Belediye Başkanı olan Abdurrahman Tutdere kimdir sorusuna milyonların yanıt arayışı başladı. Peki evli ve iki çocuk babası olan Tutdere Abdurrahman Tutdere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Abdurrahman Tutdere hayatı ve siyasi kariyeri
ABDURRAHMAN TUTDERE KİMDİR?
1976 yılında Adıyaman'ın Bağlıca köyünde dünyaya gelmiş, Adıyaman ve Adana'da eğitimini tamamlamış, ardından Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
1976 yılında Adıyaman'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılından itibaren serbest avukatlık ve uzman arabuluculuk yaptı. Adıyaman Barosu yönetiminde, Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu'nda görevler aldı.
Siyaset yaşamı 1998 yılında CHP Adıyaman İl Gençlik Kollarında başladı. Partinin Adıyaman teşkilatında İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Sekreterliği yaptı ve birçok kez il ve ilçe kurultay delegeliği görevlerinde bulundu.
dönem CHP Adıyaman milletvekili olarak seçildi ve TBMM Katip üyesi olarak görev yaptı.
2023 genel seçimlerinde yeniden CHP'den Adıyaman milletvekili olarak seçildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda görev aldı.
2024 yerel seçimleri'nde CHP'den Adıyaman belediye başkan adayı oldu.