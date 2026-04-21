        Haberler Bilgi Magazin A.B.İ bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Bugün A.B.İ yeni bölüm yayınlanacak mı? 21 Nisan 2026 SalıATV yayın akışı

        A.B.İ bu akşam var mı? Bugün A.B.İ yeni bölüm yayınlanacak mı?

        ATV ekranlarının salı akşamlarına damga vuran yapımlarından A.B.İ dizisi, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağı sorusuyla gündemdeki yerini koruyor. Özellikle Melek ile Yılmaz arasındaki gerilimin zirveye ulaştığı son bölümün ardından gözler 14. yeni bölüme çevrildi. Ancak 21 Nisan 2026 tarihli ATV yayın akışında dizinin yer almaması, "A.B.İ bu akşam neden yok?" sorusunu beraberinde getirdi. Dizinin takipçileri, yeni bölümün yayın tarihine ilişkin detayları ve değişikliğin nedenini araştırıyor. İşte bilgiler...

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 13:54 Güncelleme:
        Televizyon izleyicilerinin ilgiyle takip ettiği A.B.İ dizisi, 21 Nisan Salı akşamı yayın akışında yer almamasıyla dikkat çekti. Son bölümde Melek’in zoraki evlilik süreci ve Yılmaz’la yaşadığı çarpıcı gelişmeler sonrası hikâyenin nasıl ilerleyeceği merak edilirken, yeni bölümün ekrana gelmemesi izleyicileri şaşırttı. “ABİ yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam neden yok?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, ATV’nin güncel yayın akışı da yakından inceleniyor. Detaylar haberimizde...

        ABİ DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

        A.B.İ. dizisi, ATV'de yayınlanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi kapsamında oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçı sebebiyle bu akşam ekranlara gelmeyecek.

        ABİ 14. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        ABİ dizisi 14. yeni bölümünün 28 Nisan 2026 Salı akşamı saat 20:00'de atv ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Net tarih paylaşıldığında haberimiz güncellenecek.

        ABİ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Ağır yaralanan Doğan’ın yalıda gözlerini açmasıyla başlayan bölümde, aile içindeki dengeler geri dönülmez şekilde sarsılır. Melek’in Yılmaz’la evlenmeye zorlanmasının ardındaki sırlar yavaş yavaş açığa çıkarken, Doğan kardeşinin büyük bir yük taşıdığını fark eder ve onu korumak adına kendi hayatını feda etmeye hazır bir noktaya gelir. Bu sırada Genco, Tahir’in emriyle ölümle burun buruna gelirken, Çağla iki ateş arasında kalıp hem Doğan’ı hem Genco’yu kurtarmaya çalışır.

        Tahir’in baskısıyla gerçekleşen nikâh, Melek için bir teslimiyet değil, abisini kurtarmak adına verdiği bir bedeldir. Adliyede Doğan suçu üstlenmeye hazırlanırken, son anda Tahir’in ifadesini değiştirmesi dengeleri altüst eder ve Doğan özgürlüğüne kavuşur. Ancak bu kararın ardındaki gerçek niyet ve Melek’in taşıdığı suçun ağırlığı, aile içindeki çatışmayı daha da derinleştirerek yeni bir hesaplaşmanın kapısını aralar.

        21 NİSAN 2026 ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        19.45 Kupa Günlüğü

        20.30 Konyaspor-Fenerbahçe

        22.40 A.B.İ (Tekrar)

        02.00 Ateş Kuşları

        05.00 Bir Küçük Gün Işığı

