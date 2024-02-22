Abi kardeşi ayıran kaza!
Olay, İzmir'de meydana geldi. Karşıyaka'da scootera binen abi kardeşe trafik ışıklarında bir otomobil çarpmıştı. Kazada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti. Abisi ise hala yoğun bakımda. Acılı anne ve baba hastane önünde umutla beklerken sürücünün serbest bırakılmasına isyan ettiler.
Giriş: 22.02.2024 - 22:15 Güncelleme: 22.02.2024 - 22:16
Olay, İzmir'de meydana geldi.
Karşıyaka'da scootera binen abi kardeşe trafik ışıklarında bir otomobil çarpmıştı.
Kazada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti. Abisi ise hala yoğun bakımda.
Acılı anne ve baba hastane önünde umutla beklerken sürücünün serbest bırakılmasına isyan ettiler.